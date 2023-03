FC Schalke 04: Rouven Schröder vor neuer Aufgabe – diese Aussagen fallen ihm jetzt auf die Füße

Am vergangenen Wochenende war die Welt beim FC Schalke 04 wieder in Ordnung. Nach zuletzt sieben Spielen ohne einen Sieg gab es gegen den VfB Stuttgart (2:1) wieder drei wichtige Punkte.

Nur wenige Stunden später gab es dann eine Meldung, die die Laune bei den Fans des FC Schalke 04 wieder etwas trübte. Ex-Sportdirektor Rouven Schröder soll wohl kurz vor einem Engagement bei RB Leipzig sein. Dabei machte er S04 noch einen Liebesbeweis, ehe er kurze Zeit später seine Arbeit niederlegte.

FC Schalke 04: Schröder vor Leipzig-Engagement

27. Oktober 2022: Der Tag, an dem die Fans des FC Schalke 04 in Schockstarre versetzt wurden. Völlig überraschend gab der Verein den Abgang von Rouven Schröder bekannt. „Aus persönlichen Gründen“, so die Erklärung. Plötzlich stand S04 ohne Sportdirektor da, ohne Schröder, der in den Monaten zuvor wegen seiner durchaus klugen Transferpolitik in der 2. Bundesliga dafür sorgte, dass die Königsblauen wieder ins Oberhaus aufstiegen.

Nur zwei Tage danach gab es Berichte darüber, dass Schröder zu RB Leipzig gehe. Das Gerücht bestätigt sich. In den kommenden Tagen soll der Wechsel offiziell werden. Da er beim S04 noch einen Vertrag bis 2025 hat, kassieren die Gelsenkirchener eine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro.

Ein Deal, der bei den Schalker Fans gar nicht gut ankommt. Nur wenige Wochen vor seinem Ende machte Schröder dem Traditionsverein ein Liebesbeweis.

Diese Aussagen fallen Schröder auf die Füße

„Die Intensität, wie die Menschen den Verein leben, ist beeindruckend. Du musst deine Seele auf dem Rasen oder dem Schreibtisch lassen. Du brauchst auf Schalke keine Rolle spielen, kein Schauspieler zu sein“, sagte der damalige Sportdirektor des FC Schalke 04 im September 2022 bei „Sky90“.

Anschließend machte er den Fans große Hoffnung: „Ich hätte nichts dagegen, wenn Schalke meine Lebensaufgabe wird.“ Gut eineinhalb Monate später war das Kapitel S04 für Schröder dann auch schon wieder beendet.

Das königsblaue Herz musste schon viel ertragen, doch mit diesen Aussagen legte Schröder noch einen drauf. Ab dem 1. März wird er dann seine neue Arbeit antreten.