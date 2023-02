FC Schalke 04: Kurios! S04-Talent verkündet seine Verlängerung einfach selbst

Manuel Neuer, Mesut Özil, Julian Draxler oder Leroy Sané: das sind nur vier von vielen Talenten aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04, die im Fußball zu absoluten Top-Stars wurden.

Davon träumt auch sicherlich Edion Gashi aus der U17 des FC Schalke 04. Der offensive Mittelfeldspieler hat nun seinen Vertrag verlängert und es auf Instagram verkündet – und das noch vor dem S04.

FC Schalke 04: Talent verkündet Verlängerung selbst

„Ich bin glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben und freue mich auf die nächsten zwei Jahre Schalke“, schreibt das Talent auf Instagram an seine Follower. Das Kuriose dabei: Er hat die Verlängerung noch vor dem FC Schalke 04 verkündet.

Offiziell haben es die Königsblauen noch nicht gemacht, allerdings ist auf dem Bild auch Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, zu sehen. Bis es der S04 dann ebenfalls verkündet, dürfte also nicht mehr lange dauern.

Gashi blüht richtig auf

Die Verlängerung gilt sicherlich als Belohnung für die starke Leistung des Talents aus der U17 der Gelsenkirchener. In der laufenden Saison kommt Gashi in 12 Spielen auf sieben Tore und acht Vorlagen.

Der offensive Mittelfeldspieler ist unter anderem einer der Gründe dafür, warum die U17 des FC Schalke 04 bereits drei Tage vor dem Saisonende in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft eingezogen ist. Für die Knappen könnte es die zweite Westdeutsche Meisterschaft in Folge werden. Denn durch den 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Verfolger Arminia Bielefeld beträgt der Vorsprung fünf Punkte. Am Sonntag gegen den 1. FC Köln können die Talente dann alles klarmachen.

40:2 Tore – so lautet die erstaunliche Bilanz der S04-Knappen. Neben Gashi werden sich sicherlich auch noch einige andere Juwele aus der Knappenschmiede auf eine Verlängerung freuen dürfen.

U17 will Titel verteidigen

Die Halbfinalspiele um die Deutsche Meisterschaft werden voraussichtlich am 2. und 9. April stattfinden. Die genauen Paarungen und Termine folgen in den kommenden Wochen. Die Halbfinalspiele werden im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Austragung dieser beiden Partien Punktgleichheit, entscheidet die Tordifferenz. Steht auch dann kein Sieger fest, wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung im Elfmeterschießen ermittelt.