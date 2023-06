FC Schalke 04: Trotz Konkurrenz aus der Bundesliga – ER will unbedingt zu S04

Auf der Abgangsseite hat der FC Schalke 04 aktuell viel zu vermelden. Zahlreiche Leihspieler und Talente haben und werden den Verein noch verlassen. Sportdirektor Andre Hechelmann hat also ordentlich zu tun.

Umso spannender könnte es in Sachen Neuzugänge werden. Rund zwei Wochen vor dem Trainingsauftakt hat der FC Schalke 04 noch immer keinen neuen Spieler verkündet. Ein Wunschspieler, der heiß begehrt ist, will aber anscheinend zu den Königsblauen. Dafür schlägt er wohl auch einige Angebote aus der Bundesliga aus.

FC Schalke 04: Flirt will unbedingt zu S04

Wenn ein Name in den vergangenen Wochen und Monaten mit dem FC Schalke 04 besonders häufig in Verbindung gebracht wurde, dann ist es der von Ron Schallenberg. 24 Jahre alt, absoluter Stammspieler und Kapitän des SC Paderborn. Der Mittelfeldmotor ist aber auch begehrt. Neben dem S04 wollen ihn wohl einige Bundesligisten.

Auch interessant: FC Schalke 04 macht Nägel mit Köpfen! Nächster Abgang fix

Schallenberg selbst aber favorisiert wohl einen Wechsel zu den Gelsenkirchenern, wie „Sky“ jetzt vermeldet. Die Knappen haben demnach also gute Karten für die Wunschlösung für die Position vor der Abwehr. Als Knackpunkt könnte wie so häufig die Ablöse sein. Die Paderborner verlangen rund wohl 2,5 bis 3 Millionen Euro für ihren Kapitän.

Ron Schallenberg soll beim FC Schalke auf dem Zettel stehen. Foto: IMAGO / Eibner

Und was sagt Sportdirektor Andre Hechelmann zu Schallenberg? „Er ist ein Spieler, der bekannt ist, auch auf der Position eine gute Saison gespielt hat. Unsere Pflicht ist es, sich mit so einem Namen zu beschäftigen“, sagt er gegenüber der „WAZ„. Interesse ist also definitiv da. Nun müssen sich beide Klubs in den Verhandlungen einig werden.

Schallenberg bald ein Schalker?

Dass der FC Schalke 04 klamm bei Kasse ist, ist nicht erst seit dem Abstieg bekannt. Dennoch stehen die Chancen gut, dass Schallenberg auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga auflaufen wird – dann aber für S04 und nicht Paderborn. Der Mittelfeldspieler selbst hat einen Abgang zwei Spieltage vor dem Ende der abgelaufenen Spielzeit nicht dementiert. „Meine Zukunft ist noch nicht entschieden“, sagte er damals.

Mehr News für dich:

Das Transferfenster hat noch bis zum 1. September geöffnet. Genug Zeit für den Revierklub also, um neue Spieler und vor allem Schallenberg endgültig zu verpflichten. Aber auch weitere Abgänge werden in diesem Sommer noch folgen.