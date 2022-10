FC Schalke 04: Jetzt kommt es knüppeldick! Nächster S04-Star droht auszufallen

Die schlechten Nachrichten beim FC Schalke 04 reißen nicht ab.

Erst die bittere Verletzung von Sepp van den Berg, dann die 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg und jetzt könnte der nächste Star des FC Schalke 04 verletzt ausfallen.

FC Schalke 04: Nächster Ausfall?

Mit Sepp van den Berg könnte vermutlich schon ein S04-Star lange ausfallen. Der Niederländer soll wohl eine schwere Knöchelverletzung beim Spiel gegen Augsburg erlitten haben. Rouven Schröder vermutet sogar einen Bruch (Hier mehr dazu).

Doch als wäre der Ausfall eines Leistungsträgers nicht schon schlimm genug, könnte es jetzt auch noch den kreativsten und gefährlichsten Offensivspieler des FC Schalke 04 treffen.

Schalke-Star Zalazar wurde im Augsburg-Spiel unsanft zu Boden gebracht. Foto: IMAGO / Team 2

So fehlte Rodrigo Zalazar am Montag (3. Oktober) beim Auslaufen und droht nach Sky-Informationen auszufallen.

Zalazar könnte S04 fehlen

Wie Sky-Reporter Jesco von Eichmann auf Twitter berichtete, hatte Zalazar nach dem Augsburg-Spiel Probleme am Fuß. Eine genaue Diagnose soll noch am Montag folgen.

Ein Ausfall von Zalazar wäre mehr als nur fatal für den FC Schalke 04. Der Uruguayer bringt immer Bewegung ins offensive Spiel der Knappen und strahlt viel Gefahr aus. In den vergangenen Wochen kam Schalkes Nummer zehn immer nur von der Bank, weshalb viele S04-Fans wütend auf Cheftrainer Frank Kramer waren. Auch ein Kabinenstreit soll es zwischen den Beiden gegeben haben, was aber schnell von Seiten des Spielers dementiert wurde.

Jetzt heißt es in Gelsenkirchen hoffen und beten, dass sich der Offensivspieler nicht schwerer verletzt hat und ausfällt. Vor allem in den intensiven und wichtigen Spielen vor der Weltmeisterschaft im November braucht S04 jeden Spieler, damit der Klassenerhalt in dieser Bundesliga-Saison gelingt.