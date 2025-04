FC Schalke 04: Großwarnung für Regensburg-Spiel! Es droht eine Eskalation

Ist der Klassenerhalt am Sonntag (13. April, 13.30 Uhr) perfekt? Der FC Schalke 04 gastiert am 29. Spieltag bei Jahn Regensburg und könnte mit drei Punkten den Verbleib in der 2. Bundesliga so gut wie feiern.

Erneut werden zahlreiche Fans des FC Schalke 04 die weite Reise antreten, um ihre Mannschaft in Regensburg zu unterstützen. Für die Anhänger gibt es jetzt jedoch eine Warnung von der „Königsblauen Hilfe“.

FC Schalke 04: Warnung vor Polizei-Eskalation

Worum geht es genau? Wie die Solidargemeinschaft mitteilt, habe man von der „Rot-Schwarzen Hilfe“ aus Nürnberg die Info erhalten, dass die „Einsatzleitung in Regensburg mächtig unter Druck“ stehe, um die Aufwendungen der Polizeieinsätze bei den Heimspielen des SSV Jahn Regensburg zu rechtfertigen. So haben die Fans des 1. FC Nürnberg, mit dem der FC Schalke 04 eine Fanfreundschaft hat, am 30. März bereits am eigenen Leib erfahren, wie die Einsatzkräfte gegen die Anhänger vorgegangen sind.

Auch interessant: Schalke 04: Matriciani erlebt Horror – ausgerechnet ein Ex-S04-Flop ist schuld

Der Gästeblock der Nürnberger sei permanent abgefilmt worden. Nach dem Spiel wurden dann einige Anhänger gezielt aufgrund des Vorwurfs des Aufkleber-Klebens aus der Menge gezogen. Anschließend sollen die Personalien der Fans aufgenommen worden sein. „Die Eskalation, die seitens der Polizei bewusst in Kauf genommen wird, wenn Hundertschaften Personen aus einer Menschenmasse heraus festzusetzen versuchen, kann unserer Auffassung nach kaum in ein Verhältnis zu dem geradezu lächerlichen Vorwurf des Verklebens von Stickern in einem Fußballstadion gesetzt werden“, so die „Königsblaue Hilfe“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So sei es in ganz Deutschland gang und gäbe, dass die Fans ihre Anwesenheit in den Gästeblocken bei den Auswärtsspielen ihres Klubs mithilfe selbst gestalteter Aufkleber markieren. „Dabei ist es genauso üblich, dass kaum zwei Wochen später Fans des nächsten Gastvereins wiederum ihre Farben hinterlassen und alte Sticker überkleben. Dies findet in einem zielgerichteten Rahmen statt und betrifft so gut wie gar nicht andere Bereiche des Stadions.“

„Rufen zu Umsicht und Besonnenheit auf“

Und die Fan-Organisation erklärt weiter: „Aus unserer Sicht kann in den allermeisten Fällen wohl kaum von Sachbeschädigung die Rede sein, wenn eine bereits mit Aufklebern versehene Wand um ein weiteres Exemplar ergänzt wird und somit das Erscheinungsbild nicht erheblich verändert wird. Dass die Polizei nichtsdestotrotz das Mittel der Festsetzung aus einer großen Menschenmenge heraus wählt, ist für uns unverhältnismäßig und nicht nachzuvollziehen.“ Für alle Fans des FC Schalke 04, die nach Regensburg reisen, gibt es daher eine Warnung.

„Wir rufen deshalb alle Schalker am kommenden Sonntag zu Umsicht und Besonnenheit auf! Bietet der Polizei keine Angriffsfläche, um unüberlegte Reaktionen von euch zu provozieren“, heißt es in der Mitteilung. Aber auch an die Polizeikräfte richtet sich die „Königsblaue Hilfe: „Wir appellieren ebenso an die Polizei in Regensburg, die Verhältnismäßigkeit solcher Einsätze zu hinterfragen!“

Mehr Nachrichten für dich:

Sollten Fans Probleme rund um das Spiel in Regensburg haben, ist die Solidargemeinschaft unter folgender Nummer zu erreichen: 0175/4463875.