Schalke 04: Matriciani erlebt Horror – ausgerechnet ein Ex-S04-Flop ist schuld

In der laufenden Saison hat der FC Schalke 04 einige Spieler verliehen, die woanders Spielpraxis sammeln sollen. Dazu zählt auch Henning Matriciani, der bis zum Saisonende für den SV Waldhof Mannheim aufläuft.

Wie der FC Schalke 04 auch, kämpft Waldhof Mannheim gegen den Abstieg. Für den Drittligisten und Matriciani gab es nun einen heftigen Rückschlag. Ausgerechnet ein ehemaliger S04-Spieler ist Schuld.

Schalke 04: Drama um Matriciani bahnt sich an

Anders als beim FC Schalke 04 bekommt Matriciani in Mannheim viel Spielzeit. Er ist sogar seit seiner Ankunft Teil der Stammkraft. Anfangs agierte er als Innenverteidiger, seit mehreren Wochen ist Matriciani auf der Rechtsverteidiger-Position im Einsatz.

Die Ergebnisse stimmten zuletzt teilweise. Die Mannheimer konnten sich ein wenig von den Abstiegsplätzen entfernen. Doch am 32. Spieltag gab es einen heftigen Rückschlag für Matriciani und den SVW. Ausgerechnet gegen Schlusslicht Unterhaching gab es am Dienstagabend (8. April) eine peinliche 0:2-Niederlage.

Es war erst der vierte Sieg für die Hachinger und der erste Auswärtsdreier in der laufenden Spielzeit. Mannheim hatte drei Punkte fest eingeplant, am Ende gingen Matriciani und Co. als Verlierer vom Platz.

Ex-S04-Profi Geis jubelt gegen Matriciani

In der Partie musste Matriciani auch schon zur Halbzeit raus. Waldhof-Trainer Bernhard Trares war mit der Leistung der Leihgabe gar nicht zufrieden. Dafür konnte ein anderer ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 jubeln: Johannes Geis. Der Mittelfeldspieler ist seit dieser Saison bei Unterhaching unter Vertrag und konnte sich über drei wichtige Punkte freuen, auch wenn der Klassenerhalt wohl unmöglich erscheint.

Auf dem rettenden Ufer sind es nämlich 15 Punkte. In den restlichen 21 Spielen muss schon ein Wunder geschehen, damit Greis und Unterhaching auch in der kommenden Spielzeit noch in der 3. Liga spielen. Stattdessen wird wohl der bittere Gang in die Regionalliga folgen.

Für Matriciani und die Mannheimer hingegen bahnt sich ein Drama an. Ein Punkt beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz nur noch. In der Drittliga-Tabelle kämpfen ganze zehn Teams gegen den Abstieg in die Regionalliga.