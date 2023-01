FC Schalke 04: Nach Leipzig-Debakel – große Sorgen um S04-Star

0:4 zur Halbzeit, 1:6 zum Schlusspfiff: Gegen RB Leipzig erlebte der FC Schalke 04 eine Heimklatsche. Und als wäre das nicht schon bitter genug, musste auch noch ein Leistungsträger verletzt vom Platz.

Die Rede ist von Tom Krauß. Nach einem Zweikampf musste der Star des FC Schalke 04 schon vor dem Ende der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Nach der Partie gab Cheftrainer Thomas Reis ein Update.

FC Schalke 04 erlebt Debakel

Nur wenige Tage nach der 0:3-Pleite in Frankfurt gab es für den FC Schalke 04 den nächsten Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. In der heimischen Arena kassierte Königsblau eine deutliche 1:6-Niederlage gegen RB Leipzig.

Doch es kam noch schlimmer für die Knappen. Vor dem dritten Gegentreffer in der 44. Minute verletzt sich S04-Star Tom Krauß, muss lange behandelt werden und schließlich kurz vor dem Halbzeitpfiff ausgewechselt werden. Ausgerechnet Krauß, der in der ersten Hälfte einer der ganz wenigen Profis auf Seiten der Schalker war, der eine halbwegs ordentliche Leistung zeigte.

Als Krauß in Richtung Kabine ging, kassierte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis in Unterzahl das nächste Gegentor. Erst dann kam Dominick Drexler für den Mittelfeldspieler in die Partie. Bei den Anhängern ist die Sorge nach einem Ausfall des Leistungsträgers groß.

„Er hat ein bisschen geblutet“

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gab Reis ein kleines Update zu Krauß. „Er hat ein bisschen geblutet, vielleicht war auch etwas Schwindel dabei. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen“, so der Cheftrainer, der mit Blick auf das anstehende Heimspiel am Sonntag (29. Januar) gegen den 1. FC Köln auf den 21-Jährigen hofft, dass „er wieder einsatzfähig ist“. Was genau er für eine Verletzung hat, ist aktuell noch nicht bekannt.

Krauß verpasste in dieser Spielzeit keine einzige Bundesliga-Partie und stand in jedem Spiel in der Startelf. Dabei gelang dem dynamischen Rechtsfuß sogar der erste Bundesliga-Treffer bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg. Aktuell ist er von RB Leipzig ausgeliehen.

Sollte den Gelsenkirchenern der Klassenerhalt gelingen, können sie Krauß für drei Millionen Euro festverpflichten. Tritt Königsblau den erneuten Gang in die zweite Liga an, geht es für Krauß zurück zu RB.