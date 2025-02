FC Schalke 04: Ex-Talent warnt vor Desaster – „Da muss S04 aufpassen“

Der FC Schalke 04 steckt einmal mehr in einer schwierigen Situation. Nach der 0:2-Niederlage beim SV Darmstadt muss der Pottklub plötzlich wieder nach unten schielen, statt Plätze nach oben gutzumachen. Die Saison droht einmal mehr in die falsche Richtung zu laufen.

Marc Lorenz, Kapitän von Preußen Münster, kennt den FC Schalke 04 nicht nur als Gegner bestens. Der Routinier spielte einst selbst für Königsblau, verfolgt die Entwicklung des Klubs ganz genau. Im Interview mit DER WESTEN hat er sich über ein drohendes Szenario geäußert. Kommt es tatsächlich so weit?

FC Schalke 04: SCP-Kapitän Lorenz zieht bitteren Vergleich

Nach der Horror-Saison im letzten Jahr haben die S04-Bosse als Saisonziel das gesicherte Mittelfeld und bei Gelegenheit einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben. Doch noch wichtiger sollte die Entwicklung des Kaders und der einzelnen Spieler sein. Doch beiden Zielen rennt man derzeit einmal mehr hinterher.

Die Gründe? Vielschichtig. Für Lorenz sei der massive Druck auf Schalke jedoch immer ein Thema. „Es ist einfach immer wieder Unruhe drin. Es ist sehr viel Druck auf dem Kessel, da man unbedingt wieder aufsteigen möchte“, so der 25-Jährige, der von 2006 bis 2009 in der Jugend des Pottklubs gespielt hat.

++ Schalke – Münster: Ansage hat es in sich! Ex-Talent möchte S04 ärgern ++

„Es ist total verrückt. Vielleicht muss man einen kleinen Vergleich mit dem HSV ziehen. Da muss Schalke dann aufpassen, dass sie nicht Dauergast in der zweiten Liga werden“, so Lorenz gegenüber DER WESTEN weiter. Spielt Schalke also auch in ferner Zukunft noch in Liga zwei? Das wäre für den Klub ein echter Horror – finanziell würde man dies in der Form wohl kaum durchstehen.

Versinkt der S04 im Zweitliga-Alltag?

Während der HSV seit dem Abstieg 2018 regelmäßig um den Aufstieg mitgespielt hat und stets oben dabei war, kämpft S04 seit dem erneuten Abstieg 2023 eher um den Klassenerhalt als um den Wiederaufstieg. Das kann Schalke sich nicht erlauben – nicht ohne weitreichende Folgen. Die Ambitionen für die nächsten ein, zwei Jahre sind klar: S04 möchte kurz- bis mittelfristig wieder in Liga eins.

„Ich habe selbst auf Schalke gespielt und zu sehen, wo der Weg des Vereins hingegangen ist, ist echt bitter. Als ich damals da war, haben sie regelmäßig noch in der Champions League gespielt und gehörten zu den besten fünf Teams der Bundesliga. Mit der Fanbase, mit dem Umfeld und mit diesem Stadion in Liga zwei zu spielen, ist schon sehr bitter für den Verein“, erklärte Lorenz. Auch er würde seinem Ex-Klub wohl die Rückkehr in das deutsche Fußballoberhaus wünschen.

Weitere News:

Im direkten Duell zwischen Schalke und Preußen Münster (Freitag, 28. Februar, 18.30 Uhr) möchte er Königsblau mit seinen Adlerträgern jedoch mächtig ärgern. Was er über das anstehende Spiel und über seine Vergangenheit bei Schalke verrät, liest Du am Donnerstag (27. Februar) auf DER WESTEN.