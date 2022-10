FC Schalke 04 plant Transfers im Winter – doch das ist noch nicht alles

Die bisherige Saison für den FC Schalke 04 verläuft noch nicht nach den Wunschvorstellungen der Fans. Nach der Niederlage gegen Hertha BSC sind die Königsblauen sogar auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Zu der aktuellen sportlichen Entwicklung hat nun auch der Sportvorstand des FC Schalke 04, Peter Knäbel, Stellung bezogen. Dabei kündigte er auch Transfers an.

FC Schalke 04: Knäbel kündigt Transfers an

Im Gespräch mit „Bild“ im Format „Die Lage der Liga“ hat S04-Sportvorstand Peter Knäbel Veränderungen in der Mannschaft im kommenden Winter angekündigt. „Ich denke, wir werden auf jeden Fall nachrüsten. Wir haben eine Mannschaft mit 14 Neuzugängen, die doch große Veränderungen erfahren hat. Der Kader ist neu zusammengestellt und wir haben zusätzlich langfristige Verletzungen“, so Knäbel.

Anschließend ergänzt er: „Es ist, glaube ich, unsere allererste Pflicht, diesen Kader im Winter aufzuforsten und zu verstärken. Wir sehen, dass der Absteigkampf in der Bundesliga in diesem Jahr so hart ist wie wahrscheinlich in keiner der Jahre zuvor.“

FC Schalke 04 laut Knäbel „stabil und handlungsfähig“

Zu Saisonbeginn vermeldete der Verein, dass er Schulden in Höhe von über 180 Millionen Euro besitzt. Trotzdem soll er in der Lage sein, im Winter neue Transfers zu tätigen. „Diesmal haben wir eine finanziell stabile Situation, wir sind handlungsfähig und sind handlungsfähig für jedes Szenario“, so der königsblaue Sportvorstand. Dies sei im Vergleich zum Vorjahr „der große Unterschied, dass wir inzwischen von einem stabilen Schalke reden, das reagieren wird und das alles tun wird, um das Ruder in die richtige Richtung zu lenken.“

Mehr News:

Die Ankündigung, neue Spieler zu verpflichten, bezieht Knäbel allerdings nicht nur auf Transfers von anderen Vereinen, sondern auch auf Spieler der Knappenschmiede. „Auch intern können und werden wir neue Spieler mit nach oben ziehen und werden ihnen die Chance geben. Wir haben sehr, sehr gute Jahrgänge, die jetzt nachrücken“, so der Sportvorstand abschließend. Es ist also zu erwarten, dass die Anhänger von S04 schon im Frühjahr die nächsten Talente aus den Jugendjahrgängen im Stadion bestaunen dürfen.