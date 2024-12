FC Schalke 04: Nächster Rückschlag für Fimpel! S04-Trainer muss reagieren

Das erste halbe Jahr war für die Zweitvertretung des FC Schalke 04 ein echter Horror. Statt erneut oben mitzuspielen, versinkt die U23 im Abstiegskampf. Mit mageren 14 Punkten aus 18 Spielen steht Königsblau auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sechs Punkte Rückstand haben Jakob Fimpel und sein Team auf das rettende Ufer.

Es droht also der Absturz in die Oberliga. Und obendrein müssen Fimpel und Co. nun auch noch einen bitteren Abgang auffangen. Torhüter Julius Paris hat den FC Schalke 04 in Richtung Duisburg verlassen. Es wird nicht leichter für Fimpel und Königsblau.

FC Schalke 04: U23-Stammkeeper wechselt innerhalb der Liga

Der gebürtige Krefelder war erst 2023 aus Straelen an das Berger Feld gewechselt. In der vergangenen Saison wurde er im Laufe der Spielzeit zur Nummer eins und zeigte, dass er ein starker Rückhalt für sein Team sein kann. Auch in diesem Jahr war Paris der Stammkeeper. Nun zieht es ihn zum MSV Duisburg, wie am Montag (30. Dezember) bekannt wurde.

Doch seine Perspektive auf Schalke war alles andere als aussichtsreich. Bei den Profis war schlichtweg kein fester Platz für den 23-Jährigen und langfristig wäre er auch in der U23 wohl ersetzt worden – vor allem wegen seines Alters.

„Alterstechnisch wäre er zum Saisonende unseren Altersstrukturen für die U23 entwachsen – auch deshalb wollten wir ihm nicht die Chance verbauen, mit dem MSV um den Aufstieg zu spielen. Der Wechsel ist deshalb eine logische Konsequenz“, so Knappenschmieden-Boss Raffael Tonello.

Paris nächstes Jahr in Liga drei?

In Duisburg soll Paris nun als Stammkeeper helfen, dass der MSV den direkten Wiederaufstieg in die dritte Liga schafft. Mit 42 Punkten steht der Traditionsklub an der Spitze, hat – mit einem Spiel mehr – sechs Punkte Vorsprung auf Fortuna Köln. Der MSV hat gute Chancen, direkt wieder in den Profifußball zurückzukehren.

Ex-S04-Keeper Paris soll dabei mithelfen. Sollte am Ende der Saison tatsächlich der Aufstieg zu Buche stehen, wäre der Schritt von Paris voll aufgegangen. Fimpel hingegen muss sich etwas einfallen lassen. Gut möglich, dass S04-Eigengewächs Luca Podlech jetzt noch mehr Einsatzzeiten bekommt, um langfristig im Profi-Tor zu stehen. Sollte man dem Youngster noch nicht vollends vertrauen, müsste noch ein neuer Torhüter im Winter her.