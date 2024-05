FC Schalke 04: Zahlt sich Deal endlich aus? S04 winkt unerwarteter Geldregen

Es gibt viele Transfers, die beim FC Schalke 04 ganz und gar nicht so gut eingeschlagen sind, wie es sich der Klub wahrscheinlich erhofft hat. Dementsprechend haben diese Spieler enttäuschend den Verein verlassen. Bei einigen dieser Abgänge konnte sich S04 Bonuszahlungen sichern.

So wie etwa bei Ozan Kabak, der beim FC Schalke 04 überhaupt nicht zu überzeugen wusste und nach zwei Leihdeals endgültig zur TSG Hoffenheim wechselte. Jetzt wird S04 auf einen unerwarteten Geldregen hoffen.

FC Schalke 04: Zahlt sich Deal endlich aus?

15 Millionen Euro hat der FC Schalke im Sommer 2019 für Ozan Kabak an den VfB Stuttgart überwiesen. Es folgten zwei Leihen beim FC Liverpool und Norwich City. Als er zu den Königsblauen zurückkehrt war, folgte 2022 die endgültige Trennung. S04 hatte einen Abnehmer für den Transfer-Flop bekommen.

Sieben Millionen Euro zahlte die TSG Hoffenheim für den türkischen Innenverteidiger. Ein deutliches Minus für den klammen Traditionsverein. Es war wahrhaftig nicht der einzige Transfer, der ganz und gar nicht aufging. Hier gibt es eine Übersicht mit den ganzen Neuzugängen, die komplett enttäuschten – auch Kabak gehört dazu.

Doch dieser Deal könnte den Knappen jetzt einen unerwarteten Geldregen bringen. Mit der TSG Hoffenheim ist Kabak nämlich auf Europapokal-Kurs. Bei einer möglichen Teilnahme würden es in den Kassen der Gelsenkirchener klingeln.

S04 winkt unerwarteter Geldregen

Als der Wechsel des Abwehrspielers vom FC Schalke 04 zur TSG Hoffenheim verkündet wurde, wurde eine Bonuszahlung in dem Vertrag verankert. S04 soll eine Bonuszahlung von einer Million Euro erhalten, falls sich die Kraichgauer während der Vertragslaufzeit (bis 2026) für den Europapokal qualifiziert.

In der Bundesliga wird am kommenden Wochenende der letzte Spieltag ausgetragen. Hoffenheim steht mit 43 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz, der für die Conference League reichen würde. Am 34. Spieltag ist der FC Bayern in Sinsheim zu Gast. Bei einer Niederlage könnte der SC Freiburg (42 Punkte) mit einem Sieg bei Union Berlin vorbeiziehen.

Deshalb wird man beim FC Schalke sicherlich den Hoffenheimern ein klein wenig die Daumen drücken. Sollte der Einzug in den Europapokal gelingen, gibt es die Summe übrigens nicht sofort, sondern immerhin in Teilen. Das wird den Knappen sicherlich freuen und auch im Sommer auf dem Transfermarkt vermutlich helfen.