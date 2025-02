FC Schalke 04: Leih-Juwel erlebt bitteres Debüt – er muss machtlos zuschauen

In der vergangenen Winter-Transferperiode hat der FC Schalke 04 sich von einigen Spielern verabschiedet – allerdings leihweise. Sechs Profis wurden für die restliche Rückrunde an andere Mannschaften verliehen, damit sie dort Spielpraxis sammeln und sich auch präsentieren können.

Auf dem letzten Drücker wurde auch Steve Noode abgegeben. Der Youngster wurde überraschend im Sommer verpflichtet, hat aber für die Profis kein einziges Spiel absolviert. Der FC Schalke 04 hat ihn nach Österreich verliehen. Dort erlebte er ein ganz bitteres Debüt.

FC Schalke 04: Juwel erlebt bitteres Debüt

Beim FC Schalke 04 ohne Einsätze, mit dem SCR Altach sein Profidebüt gefeiert: Steve Noode hat ereignisreiche Wochen hinter sich. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der S04 ihn für die restliche Rückrunde an den österreichischen Klub verleihen wird, damit er dort Spiel-Praxis sammeln kann. Erst zum Ende des Transferfensters wurde die Leihe offiziell verkündet.

Wenige Tage später war Noode, der sich die Wochen zuvor schon in Altach befand und mit der Mannschaft trainierte, dann das erste Mal in einem Pflichtspiel im Einsatz. Noode lief am vergangenen Wochenende (8. Februar) gegen den Grazer AK direkt von Beginn an auf.

Nach 36 Minuten kassierte das Schalke-Talent eine Gelbe Karte, weshalb er zur Halbzeit aufgrund der Verwarnung vorsichtshalber ausgewechselt wurde. Ohne den 19-Jährigen verlor Altach dann im zweiten Durchgang. Noode musste zuschauen, wie sein Team eine bittere 1:2-Niederlage einstecken musste.

Hoffnung auf mehr Einsätze

Obwohl das Debüt ein erfreulicher Moment für die Leihgabe des FC Schalke 04 war, so bitter war die Niederlage. Der Grazer AK ist nämlich der direkte Tabellennachbar der Vorarlberger. Altach steht mit zehn Punkten auf dem letzten Platz, der Grazer AK hat nun fünf Punkte Vorsprung.

In der österreichischen Bundesliga werden die Mannschaften von Position 7 bis 12, wo sich Altach befindet, in der Abstiegsgruppe dann um den Klassenerhalt kämpfen. Dort wird dann ein Team sicher in die 2. Liga absteigen. Das wollen Noode und Altach um jeden Preis verhindern.

Die nächste Möglichkeit, sich zu präsentieren, bietet sich am Samstag (15. Februar, 17 Uhr), wenn Altach bei Blau-Weiß Linz zu Gast ist. Dann wird Noode auf seinen zweiten Einsatz hoffen.