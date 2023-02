FC Schalke 04: Still und heimlich – S04-Neuzugang feiert plötzlich sein Debüt

In der vergangenen Winter-Transferperiode holte der FC Schalke 04 gleich sechs neue Spieler, die den Königsblauen im Kampf um den Klassenerhalt helfen sollen. Fünf von ihnen standen bereits in den meisten Pflichtspielen auf dem Platz, einige sind sogar aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Doch es gab auch einen Neuzugang des FC Schalke 04, der sich kurz nach seiner Ankunft verletzte: Niklas Tauer. Die Leihgabe des 1. FSV Mainz 05 fiel wochenlang aus. Jetzt feierte er still und heimlich sein Debüt für den Ruhrpott-Klub.

FC Schalke 04: Tauer feiert Debüt

Tauer wechselte erst im Winter auf Leihbasis vom 1. FSV Mainz 05 zum FC Schalke 04, er steht bis 2024 bei den Königsblauen unter Vertrag. Der defensive Mittelfeldspieler verletzte sich in der Vorbereitung jedoch früh und fehlte S04 in den ersten Bundesliga-Spielen nach der Pause dementsprechend.

Nachdem er sich jetzt wieder zurück ins Mannschaftstraining gearbeitet hatte, durfte er nun in der U23 Spielpraxis sammeln. Während die Profis ihr erstes Spiel in diesem Jahr gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 gewannen, feierte Tauer in der Regionalliga gegen Rot-Weiss Oberhausen sein S04-Debüt.

+++ FC Schalke 04: Ex-S04-Profi rastet nach Hauseinbruch aus – jetzt droht er den Dieben DAMIT +++

Allerdings setzte es dabei eine deutliche 1:4-Pleite für die Knappen. Nach der Partie gab es aufbauende Worte von U23-Coach Jakob Fimpel: „Er war total engagiert und hatte mit und gegen den Ball gute Momente. Es ist auch nicht immer so leicht für die Jungs. Du kennst den Gegner nicht, kennst die Liga nicht und dann klingelt es dreimal und du weißt gar nicht warum.“

Tauer wohl weiter bei der U23

Und Fimpel weiter: „Ich fand, dass er auch in der 2. Halbzeit mit dem Kopf total oben geblieben ist und eine gute Ausstrahlung hatte.“ Tauer wird wohl auch in den kommenden Wochen erst einmal in der U23 des FC Schalke 04 zum Einsatz kommen, ehe Thomas Reis das „ok“ für die Bundesliga gibt.

Niklas Tauer feierte sein Debüt für den S04. Mit der U23 setzte es allerdings eine 1:4-Pleite gegen Rot-Weiss Oberhausen. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Doch bei einer Rückkehr ins Profiteam dürfte es Tauer schwer haben. Auf seiner Position im defensiven Mittelfeld sind Tom Krauß und Alex Kral gesetzt. Zudem dürften auch Eder Balanta und Danny Latza Vorrang haben.

Mehr News für dich:

Ob Tauer in dieser Spielzeit überhaupt noch in der Bundesliga eingesetzt wird, wird sich dann zeigen. Cheftrainer Reis braucht für den Kampf um den Klassenerhalt vor allem fitte und leistungsstarke Spieler.