FC Schalke 04: Nach Tauer-Verpflichtung – Knäbel kündigt Transfers an: „Geht eigentlich erst los“

Mit dem Transfer von Niklas Tauer hat der FC Schalke 04 seinen Fans offiziell den ersten Winter-Transfer vorgestellt. Mit Tim Skarke könnte schon bald der zweite Neuzugang seine Zelte in Gelsenkirchen aufschlagen.

Mit den beiden Transfers hätte der FC Schalke 04 seiner Ankündigung, je einen Mann für die Außenbahn und für die Zentrale verpflichten zu wollen, Folge geleistet. Nun kündigte Sportvorstand Peter Knäbel an, dass es dabei nicht bleiben soll.

FC Schalke 04: Knäbel kündigt Transfers an

In einem Interview mit „Sky“ hat sich Sportvorstand Peter Knäbel zu den Transferplänen der Schalker geäußert. „Wir sehen, dass wir aufgrund der Rehabilitationszeiten der Spieler durchaus noch etwas tun sollten“, meinte Knäbel.

Im Anschluss verriet der 56-Jährige dann: „Wir haben die Angel weiterhin im Teich.“ Das bedeutet also, dass sich die Königsblauen auch weiterhin auf dem Transfermarkt umschauen werden. „Egal was wir machen, es muss immer in dem Rahmen bleiben, was wir in Sachen Finanzen abgeklärt haben“, ergänzte er anschließend. „Mit den zweien sind wir jetzt nicht abrupt fertig, sondern es geht eigentlich erst los was die Transferzeit als solches betrifft. Da musst du immer Möglichkeiten haben nochmal mit einzugreifen“, verspricht der Sportvorstand.

FC Schalke 04: Wer verstärkt noch den Kader?

In den letzten Wochen hat Knäbel durchblicken lassen, dass der Klub aufgrund der finanziellen Situation dazu verdammt sein wird, Spieler über Leihgeschäfte zu verpflichten. Mit Niklas Tauer haben die Königsblauen das erste davon abgewickelt, mit Tim Skarke soll das nächste in den kommenden Tagen folgen.

Wer darüber hinaus den Kader noch verstärken wird, wird die Zukunft zeigen. Fest steht allerdings, dass die Schalker höchstwahrscheinlich nicht in allen Mannschaftsteilen nachbessern können und sich Knäbel so Gedanken darüber machen muss, welche Positionen die oberste Priorität haben. Den Fans des abstiegsbedrohten Klubs dürfte also eine spannende und aufreibende Winter-Transferphase bevorstehen.