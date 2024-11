Schalke 04: Fans kommen ins Staunen – DIESER Anblick ist absolut irre!

Schalke 04 atmet auf! Der Mannschaft von Kees van Wonderen gelang gegen Regensburg den Befreiungsschlag (2:0), für den Niederländer war es Sieg Nummer eins als S04-Coach. Damit kann Königsblau etwas befreiter in die Länderspielpause gehen.

Die Fans von Schalke 04 waren nach dem Heimerfolg ihrer Mannschaft vor allem von einer Sache beeindruckt: der Tabelle in Liga zwei. Denn trotz der katastrophalen Hinrunde bisher hat Königsblau noch die Chance, in wenigen Spielen ins obere Mittelfeld zu stoßen.

Schalke 04: Zweite Liga so eng wie noch nie

Sowohl 2021/22 als auch im letzten Jahr hat der S04 die zweite Liga gnadenlos zu spüren bekommen. Beide Mal endete die Saison mit einem „Happy End“, doch beide Male schien lange Zeit, als würde es in die jeweils falsche Richtung gehen. So ist es auch in diesem Jahr. Mit zwölf Punkten aus zwölf Spielen steht man punktetechnisch richtig schlecht da. Auch Tabellenplatz 14 ist alles andere als zufriedenstellend.

Doch das Positive für S04: Auch die anderen Zweitliga-Teams sind alles andere als konstant. Keine Mannschaft schafft es, über einige Wochen hinweg stabil zu punkten. Die Liga ist schon seit Jahren dafür bekannt, dass jeder jeden schlagen kann. In diesem Jahr macht die zweite Bundesliga ihrem Ruf alle Ehre.

++ Schalke-Fans schießen Tränen in die Augen – warum wollte DAS einfach nicht gelingen? ++

Denn nach zwölf Spieltagen beträgt der Rückstand des S04 auf Platz eins nur zehn Punkte – trotz der katastrophalen Hinrunde, die Königsblau bisher abliefert. Auf Platz sieben sind es lediglich sechs Punkte. Zwischen Platz eins und Platz zwölf liegen ebenfalls nur sechs Punkte. Es bahnt sich eine der ausgeglichensten und spannendsten Spielzeiten aller Zeiten an. Denn wirklich nachhaltig überzeugen konnte bisher noch kein Team.

S04 mit hartem Restprogramm

So könnte sich der S04 mit einer kleinen Siegesserie relativ schnell unten herausarbeiten und sich ordentlich Luft verschaffen. Doch angesichts der aktuellen Leistungen und der kommenden Gegner scheint das derzeit nicht allzu realistisch. Denn bis zur Winterpause trifft Königsblau noch auf den HSV, Kaiserslautern, Paderborn, Düsseldorf und Elversberg – drei der fünf Spiele sind zudem auswärts.

Weitere News:

Damit muss S04 noch gegen den Zweiten, den Dritten, den Fünften, den Sechsten und den Zehnten der Tabelle ran – da warten einige Brocken auf van Wonderen und sein Team. Auf der anderen Seite könnte ein Sieg gegen eines dieser Teams eine dicke Portion Selbstbewusstsein geben.