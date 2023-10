FC Schalke 04: Drama pur bei Duell zweier Ex-S04-Lieblinge – es endet mit einem Knall

Mit dem FC Schalke 04 kämpften sie in der vergangenen Saison noch gemeinsam um den Klassenerhalt in der Bundesliga, nun haben sich Alex Kral und Rodrigo Zalazar mit Union Berlin und Sporting Braga in der Champions League wiedergesehen. Für alle S04-Fans ein bitterer Anblick – besonders in der aktuellen Situation.

In Gruppe C kämpfen die beiden Ex-S04-Akteure mit ihren Teams unter noch mit Real Madrid und dem SSC Neapel um das Weiterkommen. Das direkte Aufeinandertreffen war für die beiden Underdogs in der Gruppe also enorm wichtig – am Ende hatte jedoch nur einer der beiden etwas zu lachen.

FC Schalke 04: Champions League-Duell statt Abstiegskampf

Sowohl Kral als auch Zalazar spielten sich tief in die Herzen der S04-Fans. Umso bitterer war es, dass man beide Akteure nach dem Abstieg nicht halten konnte. Statt mit Königsblau in Liga zwei zu spielen, treten sie nun regelmäßig auf der ganz großen Fußballbühne auf. Am zweiten Spieltag der CL-Gruppenphase kam es zum direkten Aufeinandertreffen.

Sowohl für Union als auch für Braga war die Partie im Berliner Olympiastadion wegweisend – beide Team verloren an Spieltag eins. Der Sieger der Partie hätte also einen großen Schritt Richtung Verbleib im europäischen Wettbewerb gemacht. Mit Real und Neapel in der Gruppe geht es für beide Team wohl nur um den dritten Platz, der das Überwintern in der Europa League bedeuten würde.

Nach einem Doppelpack von Union-Stürmer Sheraldo Becker lagen die Köpenicker bis kurz vor der Pause mit 2:0 in Front. Wenige Minuten vor der Halbzeit kamen die Portugiesen auf 1:2 heran. Im zweiten Durchgang entwickelte sich die Partie zu einem echten Drama.

Erneuter Last-Minute-Schock für Kral und Union

Braga kam immer besser ins Spiel und machte den Berliner das Leben zunehmend schwerer. Knapp fünf Minuten nach der Pause glichen Zalazar und Co. in Person von Armindo Bruma aus. In Folge konnten die Köpenickern um Ex-Schalker Kral viele Top-Chancen verbuchen – nutzten jedoch keine der guten Möglichkeiten.

In der 94. Minute kamen die Portugiesen ein letzte Mal nach vorne und trafen per sehenswertem Fernschuss zum 2:3 aus Berliner Sicht – ein weiterer heftiger Dämpfer für Union. Schon in Madrid kassierte man in letzter Sekunde den K.0.-Treffer. So steht der Champions League-Neuling nach zwei guten Spielen mit leerer Ausbeute dar.