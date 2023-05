FC Schalke 04: Offensiv-Duo unter Beobachtung – stehen SIE vor dem Absprung?

Es steht immer noch nicht fest, in welcher Liga der FC Schalke 04 in der kommenden Saison spielt. Nach dem immens wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Werder Bremen mischt die Mannschaft von Trainer Thomas Reis weiterhin voll im Abstiegskampf mit.

Das bedeutet aber auch, dass viele Spieler des FC Schalke 04 noch nicht wissen, wie es für sie weitergeht. Geht es bei Blau-Weiß in Liga eins weiter? Geht man mit den Knappen in Liga zwei? Oder wechselt man doch den Verein, um Sicherheit zu haben? Diese Fragen stellen sich wohl einige Akteure. Das Interesse an S04-Stars ist trotz der durchwachsenen Saison groß.

FC Schalke 04: Zalazar und Drexler im Visier

Dank einer guten Rückrunde darf sich der S04 weiterhin Hoffnung auf einen Bundesliga-Verbleib machen. Dieser würde auch bedeuten, dass man viele Spieler, die im Falle eines Abstieges wohl weg wären, behalten könnte. Einer dieser Spieler ist Rodrigo Zalazar. Nach zuletzt schwachen Auftritten zeigte er gegen Bremen wieder sein starkes Gesicht und überzeugte. Auch dank seiner Geniestreiche wie dem Traumpass vor dem 2:1 steht der junge Uruguayer auf einigen Zetteln europäischer Klubs.

Der italienische Erstligist FC Turin soll den Offensiv-Star beobachten. Dies meldet die italienische Tageszeitung „Tuttosport“. Darüber hinaus sollen die Norditaliener auch Dominick Drexler im Blick haben. Demnach sucht der FC Turin für die kommende Saison einen neuen offensiven Mittelfeldspieler. Dabei sind die Vereinsverantwortlichen auf das Offensiv-Duo von Königsblau gestoßen.

Demnach soll der Sportdirektor des FC Turin sogar mehrere Scouts nach Deutschland geschickt haben, um Zalazar und Drexler genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Scouts von Davide Vagnati waren bei dem 2:1-Sieg über Werder im Stadion und schauten sich den Last-Minute-Erfolg der Knappen live an.

Großer Einfluss von Drexler und Zalazar

Mit dem wichtigen Heimsieg der Schalker haben sich die Scouts des FC Turin wohl genau das richtige Spiel ausgesucht. Denn sowohl Drexler als auch Zalazar überzeugten auf ganzer Linie. Zalazar zeigte in einigen Aktionen, was in ihm steckt und bereitete den späten Siegtreffer mit einem Traumpass vor. Diesen verwertete Offensiv-Kollege Drexler eiskalt. Der erlösende Treffer zum 2:1 war also eine Co-Produktion der beiden unter Beobachtung stehenden S04-Profis. Neben den beiden Knappen-Stars soll die Delegation aus Italien auch Werder-Stürmer Marvin Ducksch beobachtet haben. Auch dieser steuerte mit seinem Treffer zum Endstand bei.

Es war also ein äußerst ereignisreicher Samstagabend für die Scouts aus der italienischen Großstadt. Wie konkret das Interesse aber tatsächlich ist, ist derzeit noch offen. Aufgrund der starken Auftritte von Zalazar und Drexler dürfte dies aber wohl kaum gesunken sein. Eher im Gegenteil.