FC Schalke 04: Mulder lässt aufhorchen – werden die Fan-Forderungen endlich erhört?

Der FC Schalke 04 leitete den nächsten großen Kaderumbruch ein! Im kommenden Sommer dürfte es am Berger Feld einmal mehr hoch hergehen. Es werden viele Neuzugänge und noch mehr Abgänge erwartet.

Am Dienstag (25. März) hat der FC Schalke 04 in Person von Youri Mulder verkündet, dass der Verein die auslaufenden Verträge mit Marcin Kaminski, Mehmet Can Aydin und Tobias Mohr nicht verlängert. Alle drei Akteure werden den S04 verlassen. In diesem Zuge hat Mulder eine pikante Aussage getroffen, bei der viele S04-Fans genau hinhören werden.

FC Schalke 04: Kader-Knall bei Königsblau

Gemeinsam mit Ralf Fährmann und Dominick Drexler, dessen Abgänge schon seit längerer Zeit feststehen, und Michael Langer, der seine Schuhe wohl an den Nagel hängen und seine Trainer Laufbahn anstoßen wird, werden gleich sechs (Ex-)Stammspieler und Identifikationsfiguren den FC Schalke 04 verlassen.

„Wir haben ihnen gesagt, dass sie nach aktuellem Stand keine neuen Verträge auf Schalke erhalten werden. Diese Offenheit halte ich für wichtig. Wenn sie unsere aktuelle Tendenz kennen, können die Jungs besser planen. Jeder von ihnen kann in den kommenden Wochen aber weiter zeigen, warum wir ihre Verträge nicht auslaufen lassen sollten“, so Schalke-Boss Mulder über diese Entscheidung.

Es ist nur der Anfang eines abermals wilden Transfersommers bei S04. Um sich darauf bestmöglich vorzubereiten, könnten in den kommenden Wochen nun (endlich) andere Spieler eine Chance bekommen. Die Anhänger des Revierklubs wünschen sich schon seit Wochen, dass die jungen Akteure rund um Felipe Sanchez, Vitalie Becker, Mauro Zalazar, Aris Bayindir, Peter Remmert und Emil Höjlund – sofern er fit ist – mehr Minuten bekommen.

Bekommen die jungen Wilden jetzt ihre Chance?

In den letzten Wochen haben die von Ben Manga geholten Juwele kaum bis gar keine Chance bekommen. Ändert sich das ab sofort? „Wir werden Spielern, die in der nächsten Saison einen Vertrag auf Schalke haben, die Chance geben, sich zu zeigen. Damit wollen wir wichtige Erkenntnisse für die neue Saison sammeln“, so Mulder über die letzten Wochen der Saison. Deutet der S04-Sportdirektor hier also mehr Einsätze der Youngsters an?

„Wir sind im Profisport. Jeder, der spielt, hat sich das verdient und bringt uns sportlich weiter. Geschenkt bekommt hier niemand etwas. Damit ist klar: Wir experimentieren nicht – wir setzen auf Spieler, die uns auch in Zukunft helfen können“, ordnete er letztlich ein. Und doch hoffen alle Knappen-Anhänger nun, dass die Jungs der Zukunft in den kommenden Spielen auch die Gegenwart des FC Schalke 04 werden.