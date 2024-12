Schalke 04: Star-Schock! Bitterer Rückschlag für van Wonderen und Co.

Für Schalke 04 ging es in den vergangenen beiden Wochen wieder bergauf. Nach dem überraschenden 4:2-Sieg in Paderborn, zeigte man auch gegen Düsseldorf (1:1) eine starke Leistung. Doch nun folgt für Königsblau gleich wieder ein Dämpfer.

Wie der Pottklub selbst am Dienstag (17. Dezember) mitgeteilt hat, muss sich Mittelfeld-Star Amin Younes einer Knie-OP unterziehen. Damit wird der ehemalige Nationalspieler Schalke 04 vorerst fehlen.

Schalke 04: Younes fällt aus

In Paderborn zeigte er ein starkes Spiel und zeigte, wie wichtig er für die Mannschaft von Kees van Wonderen sein kann. Gegen Düsseldorf sollte er einmal mehr in der Startelf spielen, doch kurz vor Spielbeginn dann der Schock: Younes verletzte sich beim Aufwärmen und verpasste das letzte Heimspiel des Jahres.

Die Fans des Pottklubs haben bereits nach dieser Nachricht befürchtet, dass er auch in Elversberg (Freitag, 20. Dezember, 18.30 Uhr) ausfallen könnte. Dies wurde nun bestätigt. Und es ist noch dicker gekommen: Younes muss sich gar einer kleinen Operation unterziehen.

++ FC Schalke 04: Plötzlich geistert DIESER Name durch Gelsenkirchen – Fans kriegen Schnappatmung ++

Aufgrund dieses Eingriffes wird der Mittelfeld-Star knapp vier bis fünf Wochen ausfallen. Die Hinrunde ist für den Ex-DFB-Kicker also bereits vor dem letzten Spiel beendet. Ob er bis zum Rückrunden-Start in Braunschweig (18. Januar) wieder fit ist, bleibt abzuwarten.

Younes war auf einem starken Weg

Schon zu Beginn der Saison fiel Younes aufgrund einer Muskelverletzung aus. Nun wird er erneut außer Gefecht gesetzt. Im Winter-Trainingslager in Belek wird er noch nicht wieder eingreifen können. Aus S04-Sicht ist das besonders bitter. Younes war gerade gut in Form, avancierte zum Unterschiedsspieler für Königsblau und war auf dem Weg, einhundert Prozent fit zu werden.

Weitere News:

Diese Knie-Verletzung wirft den 31-Jährigen natürlich ordentlich zurück. Über den Sommer hat er hart an seiner Fitness gearbeitet und nach seiner Verletzung zu Saisonbeginn kam er immer besser in Form. Nun also ein erneuter Dämpfer.