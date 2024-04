FC Schalke 04: Trainerwechsel nach Saison-Ende? Wilmots spricht Klartext

Die kommenden Wochen werden für den FC Schalke 04 enorm richtungsweisend. Derzeit sieht alles danach aus, als gelinge dem Pottklub der Klassenerhalt. Doch wie geht es danach weiter? Seit Wochen kursieren Gerüchte um eine mögliche Trennung von Karel Geraerts nach der Saison.

Sein Heimatklub Brügge soll großes Interesse an dem Belgier haben. Laut mehreren Medien soll er der Top-Favorit auf den Trainerposten bei dem belgischen Top-Klub sein. Sportdirektor Marc Wilmots äußerte sich nun deutlich zu den Gerüchten rund um den Trainerposten des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: „Kann sich gut vorstellen, hier zu bleiben“

Wilmots betonte in den vergangenen Wochen immer wieder, dass er sich Kontinuität auf der Position des Trainers wünscht. Der Belgier würde gerne mit seinem Landsmann weiter machen. Doch, ob auch Geraerts das so sieht, ist fraglich.

„Er hat noch ein Jahr Vertrag. Wir müssen so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen, dann setzen wir uns an einen Tisch und klären, wie unser und sein Wunsch aussieht“, so der 55-Jährige.

„Mir hat er gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, hier zu bleiben“, ergänzte Wilmots über Geraerts und dessen Zukunft. Geraerts selbst betonte zuletzt immer wieder, dass er sich voll auf den Klassenerhalt und nicht auf einen möglichen Vereinswechsel konzentriere.

Vanhaezebrouck wohl kein Thema

Im Falle eines Abgangs von Geraerts galt laut „WAZ“ Hein Vanhaezebrouck von KAA Gent. Wilmots kennt den 60-Jährigen seit über zwei Jahrzehnten, dazu hört Vanhaezebrouck im Sommer in Gent auf. Dennoch sei an dieser Personalie nichts dran. „Hein Vanhaezebrouck wird hier nicht Trainer. An dem Gerücht ist nichts dran“, stellte Wilmots gegenüber der „WAZ“ klar.

Sowohl ein Trainerwechsel als auch die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Geraerts scheinen derzeit möglich. Der Fokus aller Beteiligten dürfte auf dem Klassenerhalt liegen. Erst, wenn feststeht, in welcher Liga der S04 im kommenden Jahr spielt, dürfte eine Entscheidung in der Causa Geraerts getroffen werden.