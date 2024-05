FC Schalke 04: Aufruhr um Transfer-Flirt! Will er sich zu S04 streiken?

Die Saison neigt sich dem Ende zu und die Planungen für die kommende Saison laufen beim FC Schalke 04 bereits auf Hochtouren. In der anstehenden Transfer-Periode dürfte am Berger Feld einiges passieren.

In den vergangenen Tagen gab es bereits immer wieder Gerüchte um mögliche Neuzugänge des FC Schalke 04. Einer davon könnte William Balikwisha werden. Der Kongolese sorgt nun jedoch bei seinem jetzigen Verein für einen Eklat.

FC Schalke 04: Trainingszoff um Transfer-Flirt Balikwisha

Wird Balikwisha im kommenden Sommer ein Königsblauer? Sein Name schwirrt seit einigen Wochen rund um das Berger Feld. Laut mehreren Medienberichten zufolge soll allen voran S04-Sportdirektor Marc Wilmots ein großer Fan des Offensiv-Akteurs sein. Balikwisha besticht vor allem mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke – Attribute, die Blau-Weiß gut gebrauchen könnte.

In der Vergangenheit ist Balikwisha jedoch immer mal wieder mit kleinen Geschichten abseits des Platzes aufgefallen. So auch jetzt wieder. Laut dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri soll der 24-Jährige bei dem Abschlusstraining vor dem Playoff-Spiel gegen OH Leuven gefehlt haben.

Eigentlich gehört Balikwisha zum Stammpersonal von Lüttich. Doch gegen Leuven saß er zunächst auf der Bank – wohl als kleine Rüge seines Trainers. Denn Standard-Coach Ivan Leko war von dem Fehlen seines Schützlings im Abschlusstraining alles andere als begeistert. Vor allem, weil dieser in den Wochen zuvor stark aufspielte.

Wird Balikwisha zum Königstransfer?

Die Hintergründe des Fehlens sind bislang noch unklar. Aufgrund des wohl schwierigen Verhältnisses zu seinem Trainer und des 2025 auslaufenden Vertrages wird ein Sommer-Wechsel von Balikwisha immer wahrscheinlicher. Doch ob der S04 das finanzielle Gesamtpaket des Kongolesen stemmen könnte?

Sein Marktwert beläuft sich laut „Transfermarkt“ auf zwei Millionen Euro. Zuletzt war immer wieder von einer Ablöse über eine Million Euro die Rede – in diesen Zeiten eine Menge Geld für den klammen Pottklub. Obendrein würde man selbstverständlich auch noch das Gehalt bezahlen müssen. Das würde Balikwisha definitiv zu einem Königstransfer für Schalke machen – zumindest, was das Finanzielle betrifft.