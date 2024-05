FC Schalke 04: Klub-Bosse mit deutlicher Ansage! Diese Botschaft ist unmissverständlich

Beim FC Schalke 04 beginnt in diesen Tagen eine neue Zeitrechnung. Nach dem Klassenerhalt krempeln die S04-Bosse den Verein komplett um. Viele Mitarbeiter aus dem sportlichen Bereich mussten bereits gehen, auch der Kader wird wohl komplett umgebaut.

Im Rahmen dieser Neu-Strukturierung melden sich die Verantwortlichen des FC Schalke 04 nun mit einem öffentlichen Mitgliederbrief an die Fans. Dabei sind einige interessante Aussagen zu finden.

FC Schalke 04: „Keine konkreten Versprechungen oder große Ziele“

Schon im Zuge der Anstellung von Kaderplaner Ben Manga ließen die S04-Bosse verlauten, dass der Kader auf links gedreht wird. Das machte man nun in dem Mitgliederbrief einmal mehr deutlich. „Das Gesicht der Profi-Mannschaft wird sich stark verändern“, heißt es.

„Junge, hungrige Spieler, die Lust auf unseren Verein und Potenzial zur Entwicklung haben, sollen kommen“, betont der S04-Vorstand in der Fan-Botschaft. „Wir wollen an dieser Stelle keine konkreten Versprechungen machen oder große Ziele für die neue Saison ausrufen“, machte der S04-Vorstand klar.

++ FC Schalke 04: Hoppala! Verrät Büskens HIER den nächsten S04-Deal? ++

Man möchte in die neue Saison gehen, ohne den Verantwortlichen und der Mannschaft großen Druck machen zu müssen. In der vergangenen Saison hat die Zielsetzung, direkt wieder aufsteigen zu wollen, dem S04 das Genick gebrochen. Königsblau wurde stets an diesem Ziel gemessen – das soll in der kommenden Saison anders werden.

S04-Vorstand fordert Geduld ein

Ob die vielen Veränderungen schon in der kommenden Saison zum Erfolg führen werden, ist fraglich. S04 möchte alles auf links drehen und fordert dafür die nötige Geduld ein. „Schalke soll wieder Fahrt aufnehmen, soll begeistern und Freude vermitteln. Unser Blick geht über die kommende Spielzeit hinaus. Langfristig umfassen unsere Planungen alle Teams von der U17 bis zur Lizenzmannschaft“, so die Knappen-Bosse.

Weitere News:

„Es wird Geduld und Zeit brauchen, um die notwendigen Veränderungen umzusetzen und neue, stabile Strukturen zu schaffen. Davon wird Schalke nachhaltig profitieren“, macht der Schalke-Vorstand deutlich.