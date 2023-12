Schalke – Osnabrück: Geraerts lässt Fans ausflippen – „Was soll der Mist?“

Nach dem desaströsen Auftritt in Düsseldorf (3:5) möchte und muss der FC Schalke 04 gegen den VfL Osnabrück (Freitag, 01. Dezember, 18.30 Uhr) ein anderes Gesicht zeigen. Die Stimmung bei Königsblau ist mehr als nur angespannt. Geht auch das Heimspiel gegen das Zweitliga-Schlusslicht schief, droht die Lage komplett zu eskalieren.

Umso überraschender ist es, dass Karel Geraerts nur wenige Änderungen in der Startelf vornimmt. Der Belgier vertraut für das wichtige Spiel Schalke – Osnabrück auf die selben Defensiv-Akteure wie in Düsseldorf. Die Knappen Fans können das überhaupt nicht nachvollziehen und wüten über die Entscheidung des Trainers.

Schalke – Osnabrück: Keine defensiven Veränderungen trotz Düsseldorf-Desaster

Die 3:5-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf war ein defensiver Offenbarungseid. In der Abwehr hat bei Königsblau, vor allem in der ersten Halbzeit, überhaupt nichts gepasst. Gemeinsam mit dem VfL Osnabrück bildet der Pottklub derzeit die schlechteste Defensive der Liga – eigentlich wären da Änderungen in der Startelf wohl angebracht. Geraerts sieht das anders.

Denn die Dreier-Abwehrkette bilden weiterhin Kaminski, Kalas und Murkin, dazu darf auch Matriciani erneut beginnen. Einzig der suspendierte Ouwejan wird durch Tobias Mohr ersetzt. Die Fans können die wenigen Wechsel in der Defensive nicht verstehen. „Was soll der Mist?“, „Das kann nur ein ganz schlechter Scherz sein“ oder „Warum nur?“ hieß es vonseiten der Knappen-Anhänger in den sozialen Medien.

Fakt ist: Man konnte von mehreren Wechseln ausgehen. Sowohl Geraerts als auch Sportdirektor Andre Hechelmann kritisierten die Defensive – doch der Belgier hält an seiner Abwehr fest und geht so ein großes Risiko ein. Denn geht auch das Spiel gegen Osnabrück in die Hose, geht das wohl vor allem auf die Kappe des Trainers.

Van der Sloot feiert Kader-Debüt

Ein Hoffnungsschimmer für die S04-Fans ist indessen Steven van der Sloot. Der Niederländer feiert gegen Osnabrück sein Kaderdebüt und darf auf erste Profi-Minuten für S04 hoffen. Aus Sicht der Anhänger längst überfällig. Viele wollten den jungen Defensivakteur schon in den vergangenen Wochen in der Mannschaft sehen. Nun sitzt er zumindest auf der Bank.

Auch Simon Terodde rückt in die Startformation. In Düsseldorf kam er auch beim zwischenzeitlichen 3:4-Rückstand nicht in die Partie. Dafür musste sich Geraerts einiges anhören. Nun schenkt er dem Kapitän wieder das Vertrauen und schickt den Angreifer von Beginn an auf Torejagd.