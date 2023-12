Schalke – Osnabrück: Torflaute beendet! Emotionaler Moment für S04-Kapitän Terodde

Erstmals seit dem zweiten Spieltag durfte S04-Kapitän im Spiel Schalke – Osnabrück wieder einen eigenen Treffer bejubeln. Die vergangenen Wochen waren für den Torjäger alles andere als einfach. Er verlor seinen Stammplatz, kam teilweise gar nicht zum Einsatz und musste viele Wochen auf seinen dritten Saisontreffer warten.

Vor der Saison verlängerte er seinen Vertrag und wollte seinen Herzensklub einmal mehr ins Fußballoberhaus zurückschießen. Doch die Saison entwickelte sich komplett anders. Terodde ist war bisher nicht der gewohnte Torjäger und der S04 rutschte in den Tabellenkeller ab. Nach Schalke – Osnabrück gibt es nun wieder kleine Hoffnungsschimmer am Berger Feld.

Schalke – Osnabrück: Terodde weint nach Elfmetertreffer

In der 62. Minute wird der Torjäger im Sechzehner gefoult, nach einem kurzen Check des VARs gibt es Elfmeter für den Pottklub. Der Gefoulte tritt selbst an und erzielt das zwischenzeitliche 3:0 für Schalke – sein erster Treffer seit dem 1:0 beim 3:0-Sieg gegen Kaiserslautern.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

In der Folge hat man nicht nur gemerkt, sondern auch gesehen, dass dem Torjäger eine Menge Steine vom Herzen gefallen sind. Terodde rennt vor die Nordkurve und fängt bitterlich an zu weinen. Der 35-Jährige braucht ein paar Sekunden und einige Umarmungen seiner Teamkollegen, um sich wieder zu beruhigen.

++ Schalke – Osnabrück: Geraerts lässt Fans ausflippen – „Was soll der Mist?“ ++

Es zeigt, wie viel Last von dem Kapitän gefallen ist. Als Spielführer ist er das Gesicht der prekären Krise. Dazu kommt seine eigene Situation, die er sich anders ausgemalt hatte. Für den S04-Stürmer gab es nach dem 4:0-Heimsieg also gleich dreifach zu feiern – das eigene Tor, der ungefährdete Heimsieg und die Geburt seines dritten Kindes. Nach dem Spiel verriet der Torjäger gegenüber der „WAZ“, dass er am Donnerstag (30. Januar) Vater einer Tochter geworden ist. Ein ganz emotionaler Heimsieg für den Kultknipser.

Neuer Aufschwung für Terodde und Co.?

Der S04 präsentierte sich deutlich stabilisierter als noch in Düsseldorf und zeigte eine souveräne Leistung – auch, weil Osnabrück kaum etwas nach vorne machte und alles im allem viel zu harmlos agierte. Dennoch dürfte man auf Schalke nach dem 4:0-Sieg vorerst etwas durchatmen. In der vergangenen Woche herrschte richtig dicke Luft in Gelsenkirchen, da dürften die wichtigen drei Punkte enorm gut tun.

Mehr News:

Bis zur Winterpause sind es noch zwei Spiele, die Terodde und der S04 noch vor der Brust haben. In diesen beiden Partien gilt es nun, an das Spiel gegen Osnabrück anzuknüpfen und sich weiter etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Da würden weitere Tore von Terodde sicherlich hilfreich sein.