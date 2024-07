FC Schalke 04: Nächster Schock im Trainingslager – Sorge um S04-Star

Das Trainingslager im Mitttersill neigt sich für den FC Schalke 04 langsam dem Ende entgegen. Die anstrengenden Tage in Österreich sind bald vorbei – der S04-Tross reist am Sonntag (14. Juli) wieder Richtung Gelsenkirchen. Dort wird man sich dann endgültig auf den Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 3. August, 20.30 Uhr) vorbereiten.

Doch einige Tage vor Abreise werden die Verletzungssorgen beim FC Schalke 04 noch einmal ein wenig größer. Denn neben Bryan Lasme, der sich schon zu Beginn der Zeit in Mittersill verletzte, ist nun ein weiterer Akteur angeschlagen.

FC Schalke 04: Schallenberg verletzt sich im Testspiel

In den vergangenen Jahren waren die vielen Verletzungen der S04-Profis eines der größten Probleme des Pottklubs. Es brachen immer wieder wichtige Leistungsträger weg, oft mussten die S04-Trainer ihre Mannschaft fast wöchentlich neu umbauen. In der kommenden Saison soll sich das dringend ändern. Karel Geraerts und Co. legen großen Wert auf eine passende Belastungssteuerung.

Doch schon im Trainingslager kommen nun die ersten Verletzungen. Mit Ron Schallenberg hat sich im Testspiel gegen den FC Midtjylland (2:4) ein wichtiger Spieler verletzt. Wie der Verein am Freitag (12. Juli) mitteilte, habe der Mittelfeldakteur einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen.

Das Mannschaftstraining konnte er nur zu Teilen absolvieren. Der 25-Jährige verbrachte die meiste Zeit damit, Runden um den Trainingsplatz zu drehen. Allerdings dürfte es nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Ob er im Testspiel gegen Dynamo Kiew (Samstag, 13. Juli, 16 Uhr) wieder mitwirken kann, ist fraglich. Es ist gut möglich, dass man ihn auch dort weiter schonen möchte, um eine schwerwiegendere Verletzung zu vermeiden.

Lasme trägt Muskelverletzung davon

Ein S04-Akteur, der gegen das ukrainische Top-Team sicher nicht zum Einsatz kommen wird, ist Stürmer Lasme. Der Offensiv-Akteur hatte sich bereits am Dienstag (9. Juli) eine Oberschenkelblessur zugezogen. Der 25-Jährige musste sich in der Folge einigen Untersuchungen unterziehen und konnte den Rest der Woche nur individuell trainieren.

Weitere News:

Lasme wird wohl erst in Gelsenkirchen wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Das Trainingslager in Mittersill ist für den Angreifer also maximal bitter gelaufen – anders als seine Teamkollegen konnte er sich nicht für einen Stammplatz in der Saison bewerben.