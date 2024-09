FC Schalke 04: Nächster bitterer Ausfall? S04 bangt um Defensiv-Star

Beim FC Schalke 04 geht es in diesen Tagen mal wieder hoch her. Der Trainer ist weg, der Co-Trainer ist weg und auch der Sportdirektor musste gehen. Und doch muss der sportliche Alltag weitergehen und das am besten deutlich erfolgreicher als in den vergangenen Wochen.

Mit Blick auf das Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster (Samstag, 28. September, 20.30 Uhr) gibt es nun weitere schlechte Nachrichten: Defensiv-Akteur Ibrahima Cisse hat sich im Training verletzt. Dem FC Schalke 04 droht der nächste Verletzte.

In den vergangenen Wochen musste der S04 auf seinen Abwehrchef verzichten – Tomas Kalas fiel aufgrund einer Patellasehnenentzündung mehrere Spiele aus. Der Tscheche feierte er beim 3:5 gegen Darmstadt sein Comeback. Sein Vertreter war in dieser Zeit unter anderem Cisse, der oft auf der Position des rechten Innenverteidigers zum Einsatz kam.

Unter Interimstrainer Jakob Fimpel dürfte für die allermeisten Akteure alles wieder bei null anfangen. Stammkräfte wie Kalas oder Kapitän Karaman dürften ihren Platz in der Anfangsformation jedoch auch unter Fimpel sicher haben. Doch wen stellt der Übergangscoach beispielsweise neben Kalas?

Cisse könnte als Option für das Wochenende wegfallen. Der Defensiv-Akteur hat sich am Dienstag (24. September) im Training verletzt. Nach einem Zweikampf mit Marcin Kaminski musste der 23-Jährige die Einheit abbrechen und mit einem Kart vom Platz gefahren werden.

Wie stellt Fimpel defensiv auf?

Eine Diagnose steht noch aus und doch ist ein Ausfall für das Spiel in Preußen nicht unrealistisch. Das könnte die Chance für andere Spieler des S04 sein, sich für einen Startelf-Einsatz in Stellung zu bringen. Kaminski machte gegen Darmstadt alles andere als einen guten Eindruck, doch auch Martin Wasinski und Felipe Sanchez konnten bislang noch nicht ganz überzeugen.

Paul Seguin, Janik Bachmann und Adrian Gantenbein werden Fimpel in jedem Fall fehlen. Das Trio ist noch verletzt und ist keine Option für das Spiel in Münster. Auch das Spiel gegen die Hertha (Samstag, 05. Oktober, 20.30 Uhr) wird für Seguin und Gantenbein zu früh kommen. Einzig Bachmann könnte dann wieder zur Verfügung stehen.