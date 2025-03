FC Schalke 04: van Wonderen-Plan enthüllt – ist DAS sein letzter Ausweg?

Bleibt Kees van Wonderen auch über die Saison hinaus Trainer beim FC Schalke 04? Derzeit steht der Niederländer mehr denn je auf der Kippe. Die sportliche Entwicklung ist nicht erkennbar, die Ergebnisse passen auch eher schlecht als recht. Die Kritik an van Wonderen wird immer lauter.

In den vergangenen Wochen kursierten bereits Namen von möglichen Nachfolger rund um den FC Schalke 04. Die heißeste Aktie bei einem Rauswurf van Wonderen soll tatsächlich Raul sein. Es scheint, als könne van Wonderen seinen Job nur unter einer Bedingung retten.

FC Schalke 04: Bosse rufen wohl Neun-Punkte-Plan aus

Nach der Last-Minute-Niederlage gegen Hannover 96 (1:2) sind die Rufe nach einem erneuten Trainerwechsel wieder größer geworden. Sollte sich in den kommenden Spielen keine spielerische Entwicklung gekoppelt mit den passenden Ergebnissen darstellen, wird es für den S04-Coach mächtig eng.

Laut „Kicker“ haben die S04-Verantwortlichen für die kommenden drei Partien in der Liga einen Neun-Punkte-Plan ausgerufen. Die Duelle mit der SpVgg Fürth, dem SSV Ulm und Jahn Regensburg sollen demnach allesamt gewonnen werden. Neun Punkte aus diesen drei Spielen und eine erkennbare spielerische Entwicklung: Das ist die Devise von van Wonderen und Co.

++ FC Schalke 04: Bulut-Überraschung! Königsblau macht es offiziell ++

Alle drei Teams stehen hinter S04 und dies soll auch so bleiben. In der Hinrunde war man von den neun Punkten aus den drei Spielen jedoch weit entfernt. Nur gegen Regensburg (2:0) konnte man gewinnen, gegen Ulm gab es ein sehr maues 0:0, gegen Fürth musste man sich in einem desolaten Spiel 3:4 geschlagen geben. Es war damals Spiel Nummer zwei unter van Wonderen.

Alles oder nichts für van Wonderen?

Nach der starken Phase im Dezember konnte der S04 im neuen Jahr nicht an diese Leistungen anknüpfen. Die Gesamtentwicklung der Mannschaft und bestimmter Spieler passt schlichtweg nicht. Die Klubbosse um Youri Mulder und Ben Manga hatten sich dies etwas anders vorgestellt.

Weitere News:

Die kommenden vier Wochen werden also über die Zukunft von van Wonderen entscheiden. Kann man die Partien überzeugend erfolgreich gestalten, könnte es mit dem Niederländer doch noch weitergehen. Geht es so weiter wie in den letzten Wochen, wird er schon in drei Monaten seine Sachen wieder packen können.