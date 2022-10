FC Schalke 04: Mehr Beleidigungen als bei jedem anderen – ER bekommt am meisten ab

Als Fußballer brauchst du schon ein dickes Fell. Sowohl im Stadion als auch in den sozialen Netzwerken gibt es viele Beleidigungen. So auch bei den Profis des FC Schalke 04.

Eine Vergleichsplattform hat jetzt 131.000 Beschimpfungstweets ausgewertet. Kerim Calhanoglu ist es beim FC Schalke 04, der die meisten abbekommt.

FC Schalke 04: Viele Beleidigungen im Netz

In den vergangenen zwei Jahren wurden 131.000 Tweets mit den Namen von insgesamt 505 Profis der Fußball-Bundesliga des Portals „Sportwettentest“ analysiert. Die Beiträge wurden dabei auf vorher festgelegte negative Begriffe ausgewertet. Bei den Fußballern, zu denen es mindestens 100 Tweets gibt, wurden die Beleidigungen in das Verhältnis der Gesamtzahl an Kurznachrichten gesetzt.

Beim FC Schalke 04 liegt Talent Kerim Calhanoglu prozentual auf Platz eins – 7,69 Prozent bei allerdings nur 13 Tweets. Dabei kommt der Verteidiger aktuell nur in der U23 der Knappen zum Einsatz. Dahinter folgen überraschenderweise Torwart Michael Langer, Neuzugang Tobias Mohr, Ralf Fährmann und Alexander Schwolow.

FC Schalke 04: Ex-Spieler bekommt meiste Beleidigung

Kenan Karaman bekam von allen S04-Profis die meisten Tweets. 345 Beiträge sind es, dabei sind fünf Beleidigungen. Bei Marcin Kaminski sind es 287 Tweets und drei davon sind Beleidigungen.

Wie sieht es in der Bundesliga aus? Auf Platz eins liegt der ehemalige Schalke-Spieler und heutige Bayern-Profi Eric-Maxim Choupo-Moting. Bei ihm beträgt der Anteil der Beleidigungen rund 7,3 Prozent. Auf dem zweiten Rang landet der Stuttgarter Torwart Florian Müller (5,6 Prozent). Marcel Wenig von Eintracht Frankfurt liegt mit 5,3 Prozent auf Platz drei.

Es gibt aber auch Fußballer, die in mindestens 100 Tweets nicht einmal beleidigt wurden. Dazu gehören der ehemalige Schalker Kevin-Prince Boateng, sowie Kingsley Coman vom FC Bayern und Frankfurts Keeper Kevin Trapp.