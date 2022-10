FC Schalke 04: Fans eskalieren komplett – „Nichts anderes als ein Armutszeugnis“

Mit dieser Entscheidung hat der FC Schalke 04 am Samstagmorgen für einen Hammer gesorgt. Trotz der 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim bleibt Frank Kramer Trainer. Am Dienstag bekommt er im Pokal eine weitere Bewährungsprobe – ebenfalls gegen Hoffenheim.

Man muss kein großer Experte gewesen sein, um vorherzusagen, wie die Reaktion der Fans ausfallen würde. Bereits am Freitagabend hatten sie den Rauswurf Kramers gefordert. Beim FC Schalke 04 ist jetzt mächtig Feuer drin.

FC Schalke 04: Leistungssteigerung wird honoriert

Nach der 0:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hatte Kramers Stuhl bereits gehörig gewackelt. Die Partie am Freitagabend galt als sein Endspiel. Zwar verlor Schalke mit 0:3, doch trat die Mannschaft ganz anders auf.

Zur Wahrheit gehört auch, dass man zwei Elfmeter-Tore per Videobeweis kassierte und zwei Mal am Pfosten scheiterte. Den deutlich mutigeren Auftritt rechneten Sportdirektor Rouven Schröder und Vorstand Peter Knäbel in ihre Analyse ein. Das Ergebnis: Im Pokal sitzt Kramer zunächst mal auf der Bank.

Fans trauen ihren Augen nicht

Eine Entscheidung, die nach vier Niederlagen in Folge kaum ein Fan für möglich gehalten hätte. Der FC Schalke 04 befindet sich im Abstiegsstrudel. Erinnerungen an 2021 werden wach. Damals stieg man ab und verschliss fünf Trainer. Die Reaktionen der Fans schwanken zwischen Wut, Ratlosigkeit und Ernüchterung.

Frank Kramer bleibt. Foto: IMAGO / RHR-Foto

„Es ist unfassbar. Ehrlich wie blind können RS und PK sein? Das sind so fette Minuspunkte obwohl sie einen guten Job gemacht haben.“

„Vielleicht wartet man bis Frank Kramer von selbst kündigt. Perfider Plan um Kosten zu sparen.“

„Die Gnadenfrist ist nichts anderes als ein Armutszeugnis für unsere Vereinsführung.“

„Ich kann es nicht fassen.. Alles beginnt von vorn wie vor 2 Jahren.“

„Absolut fahrlässig.“

„Das hat alles ganz böse Abstiegssaison-Vibes. Auf dem Altar des Prinzips „Zusammenhalt“ wird die sportliche Wettbewerbsfähigkeit geopfert.“

FC Schalke 04: Woche der Wahrheit

Für Kramer und seine Mannschaft steht nun die Woche der Wahrheit an. Im Pokal geht es um wichtige Einnahmen, die die klamme Vereinskasse gut gebrauchen könnte. In der Liga tritt man anschließend im äußerst wichtigen Spiel gegen Hertha BSC Berlin an.

Nach der Niederlagenserie ist der FC Schalke 04 auf die Abstiegsplätze abgerutscht. Weil Stuttgart und Bochum am Samstag gegeneinander spielen, wird man anschließend auf den vorletzten Platz abrutschen.