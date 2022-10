FC Schalke 04: Muss Kramer jetzt gehen? Schröder mit klaren Worten

Enttäuscht, frustriert, geknickt – wieder einmal verlässt der FC Schalke 04 das Bundesligafeld mit einer Niederlage. Gegen die TSG Hoffenheim gab es eine 0:3-Klatsche. Obwohl die Knappen Biss und Mut zeigten, steht man weiterhin bei nur sechs Punkten.

„Wir haben zu wenig Punkte geholt“, sagt auch Trainer Frank Kramer ganz offen. Bereits am Dienstag steht für den FC Schalke 04 das nächste Spiel an. Ob er dann noch auf der Bank sitzt? Sportdirektor Rouven Schröder gibt Auskunft.

FC Schalke 04: Fans gespalten

Eine Niederlage voller unglücklicher Verkettungen. So dürfte es sich für viele gegen Hoffenheim angefühlt haben. Zwei Elfmeter nach Videobeweis für die TSG, Pech in den eigenen Abschlüssen – Schalke war am Freitagabend bei weitem nicht so schlecht, wie es das Endergebnis ausdrückt.

Dementsprechend zwiegespalten waren die Zuschauer im Stadion. Die „Kramer raus“-Rufe waren ohnehin erwartbar. Der Trainer hat seit seiner Ankunft einen schwierigen Stand. Zu den Pfiffen gesellte sich nach Abpfiff aber auch Applaus für die Spieler. Der Einsatz über 90 Minuten wurde honoriert.

Schröder kündigt Analyse an

„Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt“, stimmte Schröder anschließend bei „DAZN“ zu. Ob es mit Kramer als Coach weitergeht, ließ er aber offen. „Es ist vollkommen klar, dass wir in die Analyse gehen werden“, kündigt er ein arbeitsreiches Wochenende auf der Geschäftsstelle an.

Er wolle keine Garantien aussprechen. „Die gibt es im Leben sowieso nicht“, so der Sportdirektor. Bedeutet: Schalke will das Spiel in aller Ruhe Revue passieren lassen. Elementare Dinge werden sich angeschaut, Einzelgespräche geführt. Dann, sagt Schröder deutlich, werde man „aus Überzeugung handeln“.

FC Schalke 04: Abstiegsplatz ist sicher

Am Dienstag steht man im Pokal schon wieder den Hoffenheimern gegenüber – dieses Mal in Sinsheim. Ob es zu einem Schnellschuss bei den Knappen kommt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Nach der vierten Niederlage in Folge wird man auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Am Samstagnachmittag spielen Stuttgart und Bochum im direkten Duell gegeneinander. Wer gewinnt, zieht an den Knappen vorbei. Bei einem Unentschieden schiebt sich der VfB wegen des besseren Torverhältnisses ebenso nach vorn.