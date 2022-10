FC Schalke 04: Kramer bleibt Trainer – steckt DAS dahinter?

Es ist ein bitterer Abend für den FC Schalke 04 gewesen. Im Freitagsspiel kassierte Königsblau gegen die TSG Hoffenheim eine deutliche Pleite (0:3) vor heimischem Publikum. Der Stuhl von Schalke-Trainer Frank Kramer wackelte schon vor dem Duell gegen die Kraichgauer gewaltig.

Am Dienstag hat der FC Schalke 04 die direkte Chance zur Wiedergutmachung. Dann treffen die Knappen im Pokal erneut auf die TSG Hoffenheim. Trotz des Dämpfers darf Kramer wieder auf der Trainerbank Platz nehmen. Das ist das Ergebnis der sportlichen Führung. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

FC Schalke 04: Darum darf Frank Kramer bleiben

In der Halbzeitpause mussten sich die Schalke-Fans erst einmal kneifen. Wie um alles in der Welt konnte das eigene Team bloß 0:2 hinten liegen? Der Einsatz stimmte. Und nicht nur das. S04 überzeugte im Gegensatz zu den letzten Darbietungen sogar mit spielerischen Qualitäten. Zwei Mal stand der Pfosten den Königsblauen im Weg. Nach „Sky“- Informationen könnte das veränderte Gesicht ein Faktor für das Festhalten an Kramer gewesen sein.

Nur die Defensive bereitet weiter große Kopfschmerzen. Immer wieder kassiert Schalke viel zu leicht Gegentore. So auch gegen Hoffenheim. Nach dem 0:3 war dann kein Aufbäumen der Knappen mehr zu erkennen. Was eine höhnische Reaktion der Fans zur Folge hatte.

FC Schalke 04: Frank Kramer bleibt vorerst im Amt. Foto: IMAGO / Norbert Schmidt

Fehlen Schalke die Optionen?

Die Stimmung auf Schalke kippte anschließend. Deutlich waren „Kramer raus“-Rufe in der Veltins-Arena zu vernehmen. Die Verantwortlichen bleibt kaum etwas anderes übrig, als über Alternativen nachzudenken. Daraus machte Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder auch keinen Hehl mehr. Doch die Entscheidung scheint den Beteiligten schwer zu fallen.

Nach Informationen von „Sky“ sollen die meisten Kandidaten für den chronische klammen Ruhrpott-Klub wohl zu teuer sein. Und der bislang am heißesten gehandelte mögliche Nachfolger Thomas Reis? Ihm sollen die Schalke-Bosse nach seinem unglücklichen Abschied beim VfL Bochum nicht hundertprozentig zutrauen, das Ruder auf Schalke herumzudrehen. Die Bochumer waren mit sechs Niederlagen in die Saison gestartet und sind weiterhin Schlusslicht der Tabelle.

Fest steht nun: Frank Kramer braucht jetzt Siege. Sonst sind die Schalker zum Handeln gezwungen.