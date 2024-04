FC Schalke 04: Kuriose Verkündung! Klub gibt Juwel-Wechsel mitten im Spiel bekannt

In den vergangenen Tagen kam es bereits zu einigen Zu- und Abgängen in der Knappenschmiede. Der Nachwuchs des FC Schalke 04 sicherte sich gleich drei neue Spieler, während man ein Talent wohl ziehen lassen muss.

Nun folgt wohl ein weiterer bitterer Abgang. U17-Youngster Tristan Top-Rasmussen wird sich Borussia Mönchengladbach anschließen und ab der nächsten Saison für den Fohlen-Nachwuchs auflaufen. Die Verkündung seitens des FC Schalke 04 sorgte jedoch für Verwirrung.

FC Schalke 04: Top-Rasmussen verlässt Königsblau Richtung Niederrhein

Top-Rasmussen kam 2022 aus Halle nach Gelsenkirchen und zählt zu den größten Talenten der Knappenschmiede. Der 16-Jährige ist fester Teil der U17, gehört dort zum Stammpersonal. In der laufenden Saison kommt der Defensiv-Akteur auf fünf Torbeteiligungen in 17 Partien – eine starke Quote für einen Innenverteidiger.

Seine Qualitäten werden dem S04 in der kommenden Saison jedoch wohl fehlen. Denn laut „Gladbachlive.de“ wechselt der Deutsch-Däne Ruhrpott gegen Niederrhein. Demnach wird Top-Rasmussen hab Sommer in der U19 der Gladbach zum Einsatz kommen.

Somit entscheidet sich der 16-Jährige gegen eine Zukunft auf Schalke. In Gladbach wird er unter Ex-Bundesliga-Profi Oliver Kirch trainieren. Der 41-Jährige ist seit Juni 2023 U19-Trainer bei den Fohlen.

S04-Kommentator verkündet Wechsel selbst

Das Kuriose an diesem Wechsel ist jedoch vor allem die Bekanntgabe. Denn zwar gab es bislang sowohl von S04 als auch von Gladbach noch keine Pressemitteilung oder eine offizielle Bestätigung. Allerdings verriet ein Livestream-Moderator des Pottklubs, dass dieser Transfer über die Bühne gehen wird.

Königsblau übertrug das U17-Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (2:3) und im Anschluss an eine Aktion des Defensiv-Akteurs verkündete der Kommentator, dass der Spieler die Verantwortlichen schon über seinen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach informiert habe.