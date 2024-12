Schalke 04: Transferpläne enthüllt – kriegen die Knappen SO noch die Kurve?

Eine weitere Horror-Hinrunde neigt sich für Schalke 04 langsam dem Ende zu. Wie schon im letzten Jahr steckt man erneut zum Winter tief im Abstiegskampf. Trainer Kees van Wonderen und sein Team werden in der zweiten Saisonhälfte einzig und allein um den Klassenerhalt spielen – doch auch dieser ist noch lange nicht sicher.

Die Mannschaft, die hauptsächlich Kaderplaner Ben Manga im Sommer zusammengestellt hat, offenbarte im Laufe der Hinserie einige Schwächen. Wie nun enthüllt wurde, sollen diese Baustellen nun aufgebessert werden, damit Schalke 04 eine weitestgehend sorglose Rückrunde spielen kann.

Schalke 04 plant regen Transferwinter

Viele Verletzungen, viele Spieler, die weit unter ihren Erwartungen geblieben sind, katastrophale Defensivleistungen und wenige Neuzugänge, die so wirklich gezündet haben – die Liste der Gründe für diese enttäuschende Hinrunde sind lang. Und doch machen die jüngsten Auftritte wie in Hamburg (2:2) und in Paderborn (4:2) Hoffnung, dass die Rückrunde etwas entspannter werden könnte.

Auch Manga möchte seinen Teil dazu beitragen. Indem er die passenden Spieler im Januar verpflichtet, möchte er das Schiff wieder auf Kurs bringen. Laut „WAZ“ sollen verschiedenste Position und Spielertypen im Fokus des 50-Jährigen stehen. Der Kader soll sich zwar verkleinern und einige Spieler sollen per Leihe oder gar fest wechseln – und doch werden wohl mehr als nur ein oder zwei Neuzugänge kommen.

Sollte Ron-Thorben Hoffmann den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen, soll ein neuer zweiter Keeper kommen. Hoffmann ist mit seiner Situation unzufrieden, soll offenbar sein Glück bei einem anderen Verein suchen wollen. Geht er, kommt wohl ein neuer Torhüter, der hinter Heekeren die Nummer zwei bilden soll.

Neue zentrale Achse für Königsblau?

Des Weiteren möchten die S04-Bosse um Manga vor allem an der Stabilität des Teams arbeiten. Denn Fakt ist: Die Qualität in der Offensive ist zweifelsfrei vorhanden, doch hinten hat Königsblau große Probleme. Für die Innenverteidigung wird ein erfahrener Mann mit der nötigen Qualität gesucht. Dazu soll das zentrale Mittelfeld mit einem weiteren Neuzugang, der vor allem Führungsstärke mitbringt, verstärkt werden.

Trotz der vielen guten Offensivkräfte wird Manga wohl auch die Augen nach einem neuen zentralen Stürmer offen halten. Denn neben Emil Höjlund, der in der laufenden Hinrunde über weite Teile verletzt war, haben die Gelsenkirchener keinen klassische „Neuner“. Manga soll nun einen Spieler holen wollen, der vorne auch mal den ein oder anderem Ball festmachen kann, dabei aber eine gewisse Torgefahr ausstrahlen kann.