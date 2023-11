Schalke 04: Baustelle bereitet Sorgen – kann ER die Fehlplanung bei S04 beheben?

Schon vor der Saison war die Kritik an der Kaderplanung der Klub-Bosse groß. Der Hauptkritikpunkt: die rechte Verteidigungsseite. Mit Cedric Brunner hat der FC Schalke 04 lediglich einen gelernten Rechtsverteidiger im Kader. Statt auf dieser Position nachzubessern, setzte man auf Henning Matriciani als Back-Up.

Dazu gab man Mehmet Can Aydin per Leihe ab. Eine Entscheidung, die sich als falsch erweisen sollte. Brunner fällt seit Wochen aus und Matriciani hatte zuletzt große Probleme. Aydin wäre für das System für Geraerts wohl genau richtig gewesen. Nun wird sich der FC Schalke 04 im Winter nach einem neuen Rechtsverteidiger umschauen müssen.

FC Schalke 04: Nächster Verteidiger aus den Niederlanden?

Den S04-Fans bereitet es derzeit große Sorgen, dass Matriciani auf der echten Seite verteidigen muss. Der 23-Jährige wirkte in den letzten Spielen mehr und mehr überfordert. Zwar kehrt Brunner wohl in der anstehenden Länderspielpause zurück, doch auch er scheint für die Schienenposition unter Geraerts nicht ganz optimal.

Ein möglicher Neuzugang könnte wie schon Derry John Murkin aus der niederländischen Eredivisie kommen. Hidde ter Avest zählt zu den konstantesten Rechtsverteidigern der Liga. Der 26-Jährige steht derzeit beim FC Utrecht unter Vertrag und kam bisher in acht von elf Ligaspielen zum Einsatz. In der vergangenen Saison war er eine der Säulen des Teams und spielte mit Utrecht in den Playoffs zur Conference League.

Ter Avest begann seine Karriere bei Twente Enschede und sammelte dort erste Profi-Erfahrungen. Unter anderem spielte er knapp zweieinhalb Jahren bei Udinese Calcio, wo er mit einer Dreierabwehrkette die rechte Schiene bildete. Die Position, die Geraerts und S04 nun besetzen müssen. Da sein Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, wäre der Niederländer wohl auch recht kostengünstig zu bekommen. Sein Marktwert beläuft sich derzeit auf knapp einer Million Euro.

Mögliches Wiedersehen mit Ouwejan

Besonders interessant bei der Personalie: ter Avest kennt S04-Linksverteidiger Thomas Ouwejan bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Udinese Calcio. Die beiden spielten knapp ein halbes Jahr zusammen und standen viermal als Rechts- und Linksverteidiger in der Dreier-/Fünferkette gemeinsam auf dem Platz.

So kennen sich die beiden bereits bestens und könnten auch bei Königsblau das Duo auf den Außenschienen bilden. Das Profil von ter Avest dürfte für die Knappen durchaus interessant sein. Ob der Niederländer tatsächlich auf der Liste des Pottklubs steht, ist jedoch unklar. Dass Schalke auf der Position nachbessern muss, steht jedoch außer Frage – wohl auch für die Klub-Bosse um Trainer Geraerts.