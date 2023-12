FC Schalke 04 wohl an neuem Spieler dran – für IHN wäre es ein herber Schlag

Die Gerüchte-Küche brodelt! Der FC Schalke 04 wird in der Winterpause nachrüsten (müssen), um in der Rückrunde noch einmal richtig angreifen zu können. Die ersten Tage nach dem letzten Hinrundenspiel gegen Fürth (2:2) machen den Anschein, dass Andre Hechelmann und Co. den Transfermarkt fleißig sondieren.

Neben einer möglichen Rückkehr von Aufstiegsheld Darko Churlinov hat man die Defensive als Priorität ausgerufen. In den kommenden Tagen könnte der FC Schalke 04 bei einem Innenverteidiger Ernst machen – für Timo Baumgartl wären das keine guten Nachrichten.

FC Schalke 04: Neuer Innenverteidiger im Anflug?

Die größte Schwachstelle von Königsblau in der vergangenen Rückrunde war zweifelsfrei die Defensive (35 Gegentore, drittschlechteste Abwehr der Liga). In ganz wenigen Spielen präsentierte sich die Abwehrreihe des S04 stabil – oft war es wacklig, teilweise sogar desolat. Für Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Hechelmann war schnell klar, dass man diese Baustelle im Winter angehen muss.

Schon bevor das Transferfenster am 01. Januar offiziell geöffnet hat, kursieren einige Namen möglicher Neuzugänge um das Berger Feld. Einer davon ist Joel Schingtienne. Der Youngster reifte für den belgischen Erstligisten OH Leuven in dieser Saison zum absoluten Stammspieler. Er absolvierte 15 von 18 möglichen Spielen – 13 von Anfang an. Der 21-Jährige ist nicht mehr aus der ersten Elf der Belgier wegzudenken und besticht vor allem durch seine enorme Zweikampfstärke.

Durch seine starken Leistungen hat er das Interesse vieler ausländischer Vereine geweckt. Neben dem FC Genua und dem AC Florenz soll laut der belgischen Tageszeitung „Le Soir“ auch der S04 an dem vielversprechenden Defensiv-Akteur interessiert sein. Ein offizielles Angebot habe es noch nicht gegeben, doch das könnte in den kommenden Tagen folgen.

Baumgartl ohne Chance unter Geraerts

Zwar ist schon seit einigen Wochen klar, dass der S04 in der Defensive tätig werden möchte. Dennoch dürfte ein neuer Innenverteidiger für Timo Baumgartl wohl bedeuten, dass die Chance auf Einsätze weiter sinkt. Geraerts lobte den 27-Jährigen immer wieder für seine professionelle Art und betonte, dass Baumgartl enorm wichtig für die Mannschaft sei. Doch Einsätze gibt es bisher kaum. Seit dem Geraerts-Debüt in Karlsruhe (0:3) kommt Baumgartl auf eine einzige Spielminute.

Mit einem weiteren Innenverteidiger würde es in der Rückrunde wohl noch schwerer werden, Spielminuten zu sammeln. Geraerts vertraute Marcin Kaminski und Tomas Kalas als Innenverteidiger-Duo – trotz eklatanter Fehler und reichlich Gegentoren. Baumgartl wird sich in der Winter-Vorbereitung mächtig ins Zeug legen müssen, falls er eine zentrale Rolle in der Rückrunde spielen möchte.