FC Schalke 04: Weitere Neuzugänge für S04? Ben Manga lässt aufhorchen

Elf externe Neuzugänge, dazu sechs Jugendspieler, die einen Profivertrag bekommen haben – beim FC Schalke 04 hat sich in diesem Sommer schon so einiges getan. Den ersten Erfolg sah man bereits am ersten Spieltag: S04 gewann furios mit 5:1 gegen Eintracht Braunschweig.

Allerdings werden die S04-Bosse um Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga wohl noch einmal nachrüsten – noch zwei Spieler werden gesucht. Beim FC Schalke 04 könnte sich nach Angaben von Manga noch etwas tun.

FC Schalke 04: Weitere Neue für Königsblau?

Dass Königsblau noch einige Streichkandidaten in den eigenen Reihen hat, ist kein Geheimnis. Spieler wie Henning Matriciani oder Sebastian Polter sollen den Klub noch verlassen – derzeit mangelt es jedoch an Angeboten für die Abgangskandidaten.

Wie Manga gegenüber „Transfermarkt.de“ erklärte, ist man noch auf der Suche nach einigen neuen Spielern – vor allem für die Offensive. „Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen bis zum Ende der Transferfrist noch passiert. Ich bin da ganz entspannt“, so der Funktionär.

++ FC Schalke 04: Mohr-Wende? Pikante Aussagen lassen aufhorchen ++

Es müsse alles passen und im Vordergrund stünden derzeit mögliche Abgänge. Doch ein offensiver Mittelfeldspieler und ein Angreifer stehen noch auf der Liste des Pottklubs. Ganz konkret soll es jedoch noch nicht sein – es bleibt spannend.

Manga und Co. arbeiten mit höchster Diskretion

Mit Blick auf den aktuellen Transfersommer hat sich im Vergleich zu den vergangenen Wechselperioden vor allem eines geändert: Mögliche Neuzugänge sickern nicht so schnell durch. Das ist Manga sehr wichtig. „Dadurch werden mögliche Konkurrenten auf einen Spieler aufmerksam, die ihn sonst nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt hätten. Durch diese Art von Berichterstattung könnten andere Klubs noch mal ins Werben um einen Spieler einsteigen und auch deswegen versuche ich natürlich, so wenig Leute wie möglich einzubeziehen“, so der S04-Boss.

Weitere News:

„Je mehr Leute es wissen, desto schlechter ist es – für uns und am Ende vielleicht auch für den Spieler“, stellte er klar. Doch auch ohne Namen wird auf Schalke viel spekuliert. Manga und Co. werden ihre konkreten Pläne aber wohl kaum verraten. Fakt ist: Die S04-Fans können sich auf weitere neue Spieler freuen.