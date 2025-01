Schalke 04: Bitterer Engpass wird dramatischer – Manga zum Handeln gezwungen

Ben Manga ist zweifelsohne der Strippenzieher bei Schalke 04. Der Kaderplaner wird auch in diesem Winter die Anpassungen an dem Kader vornehmen. Interimssportchef Youri Mulder wird ihn dabei unterstützen.

Die beiden haben in der Vergangenheit bereits betont, dass es im Winter zu Neuverpflichtungen kommen soll. Dabei werden Manga und Mulder wohl vor allem auf einer Position für Schalke 04 nachlegen müssen.

Schalke 04: Mittelfeld-Neuzugang dringend nötig?

In den vergangenen drei Spielen vor der Winterpause hat Königsblau gezeigt, wie stark die Mannschaft von Kees van Wonderen auftreten kann. Spielerisch konnte man sich stark stabilisieren und weiterentwickeln. Dazu haben auch die Ergebnisse gepasst. Allerdings musste man auch einige bittere Rückschläge hinnehmen.

Denn mit Amin Younes und Janik Bachmann hat S04 gleich zwei wichtige Akteure für die kommenden Wochen verloren. Beide Akteure haben sich am Knie verletzt und mussten sich einem Eingriff unterziehen. Für die ersten Spiele der Rückrunde werden sie definitiv ausfallen. Bei beiden Spielern wird gar ein längerer Ausfall befürchtet.

Wasinski als Alternative im Mittelfeld?

Dazu fällt Paul Seguin, der wohl wichtigste Spieler bei S04, immer wieder mit kleineren Blessuren aus – so verpasste er das Spiel in Elversberg (4:1) kurzfristig. Und: Auch Mauro Zalazar befindet derzeit im Kreise der uruguayischen U-Nationalmannschaft. Einzig Max Grüger wird in den kommenden Wochen also zuverlässig im Mittelfeld spielen können.

Das ist mit Blick auf die kommenden Wochen also sehr dünn, falls Seguin erneut ausfallen sollte. Für Manga und Co. sollte eine Verpflichtung eines neuen Mittelfeldakteurs also ganz oben auf der Liste stehen. Schließlich hat Schalke im Laufe der Hinrunde gemerkt, wie schnell der Kader recht dünn werden kann.

Weitere News:

Neben den gelernten Mittelfeldspielern dürfte auch ein gelernter Innenverteidiger wieder in den Fokus rücken: Martin Wasinski sollte im Winter verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Doch aufgrund der Verletzungen von Younes und Bachmann hat Königsblau weiterhin großen Bedarf in der Zentrale.