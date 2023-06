FC Schalke 04: Ex-Talent blüht auf – wagt S04 eine Rückholaktion?

Es sind noch knapp zehn Wochen bis zum Start der neuen Zweitligasaison. In diesen zehn Wochen liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor den Verantwortlichen des FC Schalke 04. Gleich mehrere Kader-Baustellen sind zu beheben. Eine davon betrifft die linke Verteidigungsseite.

Die Personallösung für dieses Problem könnte ein Zweitliga-Aufsteiger sein, der in der abgelaufenen Drittligasaison für Furore gesorgt und sich in das Rampenlicht gespielt hat. Brooklyn Ezeh ist einer der Shootingstars der dritten Liga. Dazu hat er auch eine Vergangenheit beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Rückkehr von Ezeh?

Die Linksverteidiger-Position ist sicherlich eine der Positionen, auf denen dringend Handlungsbedarf besteht. Mit Thomas Ouwejan hat man derzeit einen guten Kicker, der in der Zweitligasaison starke Leistungen ablieferte und durchweg überzeugte. In der ersten Liga blieb er komplett blass. Dazu war er immer wieder verletzt.

Neben Ouwejan hat man mit Kerim Calhanoglu noch einen zweiten Linksverteidiger im Kader – zumindest theoretisch. Nach seiner Sandhausen-Leihe kehrt er zum 1. Juli vorerst nach Gelsenkirchen zurück. Doch zuletzt kursierten immer wieder Berichte, wonach Calhanoglu verkauft werden soll.

So muss auf jeden Fall ein neuer Defensivmann für die linke Seite her. Dieser könnte in Brooklyn Ezeh gefunden werden. Der 21-Jährige spielt derzeit für Wehen Wiesbaden und ist mit den Hessen am vergangenen Dienstag (06. Juni) in die zweite Liga aufgestiegen. Somit würde Ezeh, Stand jetzt, kommende Saison auf den S04 treffen.

Der Deutsch-Nigerianer entwickelte sich in der abgelaufenen Saison zu einem starken Drittliga-Verteidiger, der definitiv das Potenzial besitzt, auch in Liga Zwei zu überzeugen. Er hat eine enorm starke Saison gespielt und konnte mit seinen Leistungen und zehn Torbeteiligungen einen entscheidenden Anteil zum Aufstieg der Wiesbadener beitragen.

Ezeh mit königsblauer Vergangenheit

Ein weiterer spannender Faktor bezüglich einer möglichen Verpflichtung ist der Lebenslauf des 21-Jährigen. Ezeh ist in Hamburg geboren und spielte etwa elf Jahre beim HSV, ehe es ihn 2019 in die U19 des S04 zog. Anschließend spielte er insgesamt zweieinhalb Jahre in Gelsenkirchen und lernte unter anderem von Kult-Jugendtrainer Norbert Elgert. Erst im vergangenen Jahr verließ er Blau-Weiß in Richtung Hauptstadt. Nach einem halben Jahr bei Viktoria Berlin verpflichtete Wiesbaden den Linksverteidiger im vergangenen Sommer.

Es könnte also zu einer Rückholaktion kommen, falls Peter Knäbel und Co. Ezeh auf der Liste haben. Durch den Aufstieg der Wiesbadener ist die Chance natürlich gesunken, den Defensivmann zu verpflichten. Dazu dürfte der Preis gestiegen sein. Die Knappen müssten wohl eine hohe sechsstellige Summe auf den Tisch legen, um Ezeh von den Hessen loseisen zu können.