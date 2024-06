FC Schalke 04: Fans horchen auf! S04-Boss Tillmann kündigt Transfer-Welle an

Anton Donkor, Adrian Gantenbein, Janik Bachmann, Ron-Thorben Hoffmann – der FC Schalke 04 hat in den vergangenen Tagen bereits vier Neuzugänge für die kommende Spielzeit präsentieren können. Damit ist die Kaderplanung jedoch keineswegs abgeschlossen – im Gegenteil: Jetzt geht es wohl erst so richtig los.

Denn der FC Schalke 04 steht vor einem XXL-Umbruch. Eine Menge Spieler werden den Klub noch verlassen, viele neue Gesichter werden am Berger Feld vorgestellt werden. Wie S04-CEO Matthias Tillmann nun verriet, können sich die Fans schon in Kürze auf neue Transfers freuen.

FC Schalke 04: „Weitere Meldungen werden folgen“

Königsblau hat zunächst die beiden größten Problempositionen angepackt: Mit Donkor und Gantenbein sind Spieler für die beiden defensiven Schienen gekommen. Dazu holte man mit Bachmann einen Mittelfeld-Allrounder und mit Hoffmann hat man bereits auf den bevorstehenden Abgang von Stammkeeper Marius Müller vorgegriffen und eine neue Nummer eins verpflichtet.

„Zuletzt konnten wir einen Erfolg auf der Torwartposition vermelden. Wir sind super froh, dass Ron-Thorben Hoffmann uns anschließt. Da haben wir auf dieser Position eine wirklich starke Verpflichtung“, betonte Tillmann im neuen Video-Format, in dem er selbst die S04-Fans regelmäßig mit neuesten Informationen und Updates auf dem Laufenden halten möchte.

Dabei kündigte er auch Bewegung im Offensivbereich an. „Ich kann Euch jetzt schon sagen, dass auch in der Offensive weitere Meldungen folgen werden“, verriet Tillmann. Schon in Kürze dürften also die nächsten Transfers verkündet werden. Dazu könnten auch mögliche Vertragsverlängerungen eine Rolle spielen.

S04 mit Überraschungstransfers?

Schon vor einigen Wochen kam das Gerücht auf, dass S04 sehr an William Balikwisha von Standard Lüttich interessiert sei. Doch diese Personalie wurde zuletzt immer kälter. Anders könnte es mit Wiesbaden-Angreifer Ivan Pritajin laufen. Nach dem Zweitliga-Abstieg ist der Stürmer heiß begehrt. Auch Königsblau soll unter den Interessenten sein. Laut „Sky“ sollen der HSV und Hertha jedoch die Nase vorn haben.

Es dürfte also spannend werden – denn allzu viele Gerüchte um Offensivspieler kamen zuletzt nicht auf. Gut möglich also, dass es die ein oder andere Überraschung geben wird. Kaderplaner Ben Manga und sein Team hatten stets den Ruf, unbekannte Namen zu holen. So auch bei S04?