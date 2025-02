FC Schalke 04: Neuer Sechser gefunden? Plötzlich ist dieser Nationalspieler ein Thema!

Mit Loris Karius und Pape Meissa Ba hat der FC Schalke 04 bereits zwei Winter-Neuzugänge vorstellen können. In den vergangenen Tagen kam dazu noch das Gerücht auf, dass Königsblau dazu noch einmal nachlegen möchte. Im Fokus steht das defensive Mittelfeld.

Dort hat der FC Schalke 04 noch Verbesserungsbedarf – sowohl qualitativ als auch quantitativ. Nun ist auch ein erster Name aufgetaucht, der in den letzten Stunden des Transferfensters noch zu den Gelsenkirchenern wechseln könnte. Gelingt der Coup noch?

FC Schalke 04: Marokko-Abräumer für Königsblau?

Ein Nachfolger für Ron-Thorben Hoffmann wurde gefunden, ein neuer Stürmer ist – auch mit Blick auf den Sommer – gekommen. Doch die Vakanz im Mittelfeld bleibt. Wird Ben Manga auch dort noch einmal zuschlagen? Auf einmal ist ein aktiver Nationalspieler Marokkos im Gespräch!

Oussama Targhalline vom französischen Erstligisten AC Le Havre soll das Interesse des FC Schalke 04 geweckt haben. Das berichtet die französische Zeitung „Paris Normandie“. In der laufenden Saison stand der marokkanische Nationalspieler 14 Mal für Le Havre in der ersten französischen Liga auf dem Platz.

Die S04-Bosse sollen ihn schon jetzt im Winter holen wollen, damit er sich über die Rückrunde einleben und dann gemeinsam mit seinem neuen Team ab Sommer richtig angreifen kann. Sein Vertrag bei Le Havre läuft nach der Spielzeit zwar aus, doch im Sommer soll man wohl eher schlechtere Karten auf eine Targhalline -Verpflichtung haben.

Targhalline zuletzt nicht im Kader

Ein spannendes Detail, dass auf einen Last-Minute-Wechsel hinweisen könnte, ist der vergangene Spieltag in der Ligue 1. Denn der Marokkaner zählt zu den Stammspielern bei Le Havre. Doch für das Spiel in Angers ist er nicht mit seinem Team gereist, er wird also nicht zum Einsatz kommen.

Der Grund dafür soll sogar ein möglicher Wechsel in den kommenden Stunden sein. Vieles wird von der finanziellen Situation und dem möglichen Geldregen durch einen Transfer von Ex-S04-Star Rodrigo Zalazar zu Zenit St. Petersburg abhängen. Geht der Deal durch, könnte der Targhalline-Wechsel zu S04 richtig konkret werden. Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit: In Russland ist das Transferfenster noch bis zum 20. Februar geöffnet.