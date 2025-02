FC Schalke 04: Star verkündet Karriereende – mit DIESEN Toren machte er sich unsterblich

Die Fans des FC Schalke 04 werden ihn immer in Erinnerung behalten. Mit seinem Tor beim legendären 4:4 im Derby und seinen beiden Treffern beim 4:2-Sieg über Borussia Dortmund hat er sich einen Platz in den Herzen der Anhänger erspielt. Die Rede ist von Daniel Caligiuri.

Jetzt hat der Ex-Schalke-Star eine traurige Nachricht bekannt gegeben. Im Alter von 37 Jahren beendet der Deutsch-Italiener seine Karriere. Einen besonderen Dank schickt er auch den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Caligiuri beendet Karriere

„Hallo Leute, was sich nun schon eine Weile angedeutet hat, wird nun schweren Herzens wahr: Ich habe mich dazu entschlossen, meine aktive Profifußballkarriere zu beenden. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre zurück“, verkündete Caligiuri jetzt bei Instagram.

+++ FC Schalke 04: Van Wonderen lüftet Hammer – Star landet direkt auf der Bank +++

Caligiuri begann seine Karriere beim SC Freiburg, spielte in der Bundesliga außerdem für Wolfsburg, Schalke und den FC Augsburg. Insgesamt kommt er auf 372 Spiele (51 Tore, 57 Vorlagen) in der Bundesliga.

Derby-Held bleibt in bester Erinnerung

„Besonders in Erinnerung bleiben mir die Revierderbys gegen Borussia Dortmund. Das legendäre 4:4 im November 2017, bei dem wir einen 0:4-Rückstand aufholten, war ein emotionaler Höhepunkt. Ebenso der 4:2-Sieg im April 2019 in Dortmund, bei dem ich zwei Tore beisteuern konnte und mit den Schalker Fans gemeinsam beim BVB feiern durfte“, schreibt er und spricht damit allen Fans des FC Schalke 04 aus dem Herzen. An diese besonderen Derbys und die Tore von Caligiuri werden sich alle Königsblauen noch eine Ewigkeit erinnern.

Das könnte dich auch interessieren:

DAS plant Caligiuri jetzt

Caligiuri spielte zuletzt bei seinem Heimatverein FV Villingen, ist aber nun schon seit Sommer 2024 vereinslos. Jetzt hat er sich entschlossen, seine Karriere als Fußballprofi nicht mehr fortzusetzen. Stattdessen steigt er nun ins Berater-Business ein.

„Als Spielerberater bei der Caligiuri Sports GmbH möchte ich gemeinsam mit meinem Bruder Marco meine langjährige Erfahrung nutzen, um junge Talente und Profis auf ihrem Weg zu unterstützen und zu fördern. Ich blicke gespannt auf diese neue Herausforderung und werde dem Fußball in dieser Rolle weiterhin verbunden bleiben“, erklärt Caligiuri.