Ganz acht (externe) Neuzugänge konnte der FC Schalke 04 in diesem Sommer schon präsentieren. Doch damit sind die Planungen wohl noch lange nicht geschlossen. Königsblau möchte weiter für die kommende Zweitliga-Saison aufrüsten.

Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich soll der FC Schalke 04 nämlich kurz davor stehen, einen echten Hammer-Deal unter Dach und Fach zu bringen. Demnach nimmt der Pottklub eine Menge Geld in die Hand, um den Spieler nach Gelsenkirchen zu lotsen.

FC Schalke 04: Malischer Unterschiedsspieler für Königsblau?

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Schalke finanziell mehr als angeschlagen ist. Die Zeiten, in denen Königsblau in den Transferphasen richtig ausgibt, um sportlich erfolgreich zu sein, sind eigentlich vorbei. Doch einem Muster scheint Königsbau treu bleiben zu wollen: Pro Sommer soll ein Königstransfer getätigt werden. Dieser darf dann auch etwas mehr kosten.

Laut der „L’Equipe“ und „Foot Mercato“ soll der Top-Transfer in diesem Jahr auf den Namen Moussa Sylla hören. Laut den französischen Medien soll der Deal bereits fix sein. Als Ablöse stehen satte zweieinhalb Millionen Euro im Raum – eine Hammer-Summe für Königsblau! Wie die beiden Portale unabhängig voneinander berichten, könnte der Deal schon in den kommenden Tagen offiziell gemacht werden.

Im vergangenen Jahr zahlte man für Ron Schallenberg zwei Millionen Euro, im Jahr davor verpflichtete Schalke Thomas Ouwejan für knapp zwei Millionen fest. Sylla würde sich also in die Liste der Königstransfers einreihen, sollte er letztlich tatsächlich auf Schalke unterschreiben.

Wird er der neue Top-Transfer des FC Schalke 04? Moussa Sylla von SM Caen soll zu Königsblau wechseln. Foto: IMAGO/PanoramiC

Dicke Ablöse für malischen Nationalspieler?

Sylla war in der vergangenen Saison von SM Caen an den FC Pau aus der zweiten französischen Liga ausgeliehen. Dort sammelte er in 35 Spielen satte 22 Torbeteiligungen und war der Spieler der Saison bei den Franzosen. Erst vor wenigen Wochen debütierte er als malischer Nationalspieler. Beim 0:0 gegen Madagaskar wurde er in den Schlussminuten eingewechselt.

Zweieinhalb Millionen Euro wären, trotz der Transfereinnahmen von Assan Ouedraogo, Keke Topp und Co., eine echte Ansage – schließlich schwimmt Königsblau nicht gerade in Geld. Bei einem Transfer solcher Größenordnung würden sich die S04-Bosse wohl sehr sicher sein, dass der Akteur Schalke sofort um ein Vielfaches weiterhelfen würde.