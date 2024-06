FC Schalke 04: Bayern-Juwel vor Abgang – greift S04 erneut beim Rekordmeister zu?

Ganze fünf Neuzugänge konnte der FC Schalke 04 bisher schon präsentieren. Damit ist die Kaderplanung für die kommende Saison jedoch keineswegs abgeschlossen, weitere Transfers sollen und werden folgen. Marc Wilmots, Ben Manga und Co. arbeiten mit Hochdruck an der Mannschaft für die neue Spielzeit.

Mit der Prämisse, junge Talente verpflichten und entwickeln zu wollen, könnte der FC Schalke 04 den Blick nach München richten. Ein Top-Talent des FC Bayern München möchte den Rekordmeister verlassen. Für S04 könnte die Personalie durchaus interessant werden.

FC Schalke 04: Bayerns U19-Kapitän sucht neue Herausfoderung

Lennard Becker zählt zu den größten Talenten des Bayernnachwuchses. Der 18-Jährige wechselte 2022 nach München und legte seither eine enorme Entwicklung hin. Zuletzt führte er die U19 der Bayern als Kapitän aufs Feld. Dazu kam er gegen Ende der Saison immer wieder für die U23 in der Regionalliga zum Einsatz.

Becker gilt als kompletter Sechser, der stark im Zweikampf ist, aber auch gut mit dem Ball umgehen kann. Seine Robustheit gepaart mit seiner Spielstärke macht ihn zu einem – für sein Alter – enorm starken defensiven Mittelfeldspieler. Seine Qualitäten sind unbestritten, viele Experten sagen ihm eine große Zukunft voraus.

Doch seine Zeit beim FC Bayern neigt sich dem Ende. Laut der „Sportbild“ möchte sich der Youngster einem neuen Klub anschließen. Bereits letzten Sommer wollte ihn der FC Turin verpflichten. Damals entschied sich Becker aber gegen den Wechsel und für einen Verbleib in München. Jetzt ist er bereit für eine neue Herausforderung.

Mehrere Zweitliga-Angebote für Becker

Auch für S04 könnte Becker interessant sein. Da sein Vertrag im Sommer 2025 ausläuft, dürfte keine allzu hohe Ablöse fällig sein. Dazu fällt das Bayern-Juwel absolut ins Beuteschema des Pottklubs. Laut „Bild“ sollen schon mehrere Zweitliga-Klubs ein Angebot abgegeben haben – auch Vereine aus dem Ausland sollen schon vorgefühlt haben.

Ob Schalke bei den Interessenten mit von der Partie ist, ist unklar. Dennoch sollte sich Königsblau sein Profil genaustens anschauen. Hinter Ron Schallenberg könnte sich Becker in Ruhe weiterentwickeln und sich an das Profi-Niveau gewöhnen. Becker ist für Schalke zweifelsohne interessant. Ob sich Wilmots, Manga und Co. jedoch tatsächlich um den 18-Jährigen bemühen, ist nicht bekannt.