FC Schalke 04: Ouedraogo-Wirrwarr! S04 schaut beim Käufer genau hin

Es wird ein Thema, das den FC Schalke 04 noch lange beschäftigen wird: Was passiert mit Assan Ouedraogo? Bleibt er doch bei den Königsblauen? Verlässt er den S04? Wenn ja, zu welchem Klub?

Im Transfer-Poker um den Youngster wird es immer spannender. Während der FC Bayern München ausgestiegen ist, wittern andere Klubs ihre Chance. Eine andere Frage, die sich stellt: Wie viel kassiert der FC Schalke 04?

FC Schalke 04: Ouedraogo-Wirrwarr!

Beim FC Schalke 04 hat Assan Ouedraogo noch einen Vertrag bis 2027, wird aber vermutlich nicht bis dahin beim Zweitligisten bleiben. Schließlich gibt es viele Interessenten, die sogar in der Champions League spielen. Das ist schließlich der Traum eines jeden Fußballers.

Gut möglich also, dass eine Entscheidung um Ouedraogo noch in diesem Sommer fällt. Der FC Bayern hat sich laut Medienberichten aus dem Poker zurückgezogen, weshalb andere Teams sich große Chancen ausrechnen, das Top-Talent zu verpflichten.

Wie viel springt für den FC Schalke raus, wenn Ouedraogo den Verein verlässt? Die „Bild“ berichtet, dass S04 von einem Champions-League-Klub rund zehn Millionen Euro kassieren würde.

S04 schaut bei Käufer ganz genau hin

Auch Eintracht Frankfurt will das Talent des FC Schalke 04 verpflichten. Die Hessen haben Ouedraogo wohl auch schon ein Angebot unterbreitet. Sollte er zu den Frankfurtern wechseln, fällt die Ablöse geringer aus. Für Europa-League-Teams sind es nämlich nur acht Millionen Euro. Das Gleiche gilt auch für ausländische Vereine, die in der Europa League spielen. So soll beispielsweise die AS Roma großes Interesse haben.

Sollte Ouedraogo in die Premier League wechseln, wo zum Beispiel schon der FC Liverpool und Manchester United angefragt haben, würde Schalke ebenfalls zehn Millionen Euro einnehmen. So soll es bei den englischen Klubs keinen Unterschied machen, in welchem Wettbewerb sie spielen. Die Summe ist für alle dort gleich.

Falls der kaufende Klub sich für keinen der beiden europäischen Wettbewerbe qualifiziert hat und nicht aus England stammt, beträgt die Ablöse sieben Millionen Euro. Ein völliger Wirrwarr um Ouedraogo also.