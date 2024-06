FC Schalke 04 verpflichtet Younes! An DIESEN Moment erinnern sich die Fans ungern zurück

Der FC Schalke 04 hat den fünften Transfer für die kommende Saison offiziell unter Dach und Fach gebracht: Amin Younes schließt sich den Königsblauen an. Der Offensivspieler trainiert schon seit einigen Wochen mit der Reservemannschaft und mit den Profis, hat jetzt einen Vertrag bekommen.

Wenn die Fans des FC Schalke 04 den Namen Younes hören, müssen sie vermutlich an einen der bittersten Momente der Klubgeschichte denken. Er hat dem Revierklub ganz schön wehgetan. Ob die Anhänger ihm das verzeihen können?

FC Schalke 04: Younes-Transfer offiziell!

Nach Anton Donkor, Adrian Gantenbein, Ron-Thorben Hoffmann und Janik Bachmann ist Amin Younes der fünfte neue Spieler für den FC Schalke 04. Der Linksaußen war seit dem vergangenen Sommer vereinslos, trainierte immer wieder bei einigen Klubs und auch bei der U23 der Königsblauen. Zum Saisonendspurt hat ihn Cheftrainer Karel Geraerts zu den Profis geholt, dort konnte er überzeugen.

„Amin ist ein Offensivkünstler, der herausragende spieltechnische Fähigkeiten besitzt. Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er den unbedingten Willen hat, physisch wieder auf ein Top-Niveau zu kommen, um noch einmal im Lizenzbereich anzugreifen“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots und fügte hinzu: „Sein Ehrgeiz, seine Anpassungsfähigkeit und seine Leistungen haben uns beeindruckt, sodass wir ihm diese Chance geben wollen.“

Bevor der 30-Jährige bei den Königsblauen trainierte, war er lange Zeit vereinslos. Zuvor war er in Saudi-Arabien beim Al-Ettifaq FC unter Vertrag. In seiner Karriere spielte Younes schon für Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Ajax Amsterdam und die SSC Neapel.

Younes hat S04 das Herz gebrochen

Im Trikot von Ajax Amsterdam sorgte Younes aber für einen der bittersten Momente in der Geschichte des FC Schalke 04. In der Europa-League-Saison 2016/17 trafen der Revierklub und Ajax im Viertelfinale aufeinander. Das Hinspiel verlor S04 deutlich mit 0:2, doch im Rückspiel in der Veltins-Arena wurde die spektakuläre Aufholjagd fast geschafft.

Schalke schaffte es mit einem 2:0 in die Verlängerung und konnte dort sogar das 3:0 erzielen. Ab der 80. Minute war Amsterdam sogar in Unterzahl. In der 111. Minute gab es dann den bitteren Rückschlag, als Ajax zum 3:1 treffen konnte. Zu dem Zeitpunkt stand es nach Hin- und Rückspiel 3:3. S04 hätte also noch ein Tor gebraucht.

In der 120. Minute war es dann ausgerechnet Younes, der alle Träume der Königsblauen zerplatzen ließ. Mit einem tollen Treffer erzielte er das zweite Amsterdamer Tor, das gleichzeitig auch endgültig das Halbfinale bedeutete. S04 war am Boden zerstört, die Fans brachen in Tränen aus. Ein Moment, den viele Anhänger nicht mehr vergessen werden.