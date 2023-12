FC Schalke 04: Letzter Ausweg Transfer-Winter! DIESE Baustellen müssen Hechelmann und Co. dringend schließen

Die Hinrunde war eine Katastrophe, die Leistungen der Mannschaften über weite Strecken desolat. Vor der Saison war der FC Schalke 04 zuversichtlich, dass man mit den Neuzugängen eine gute Rolle im Aufstiegsrennen spielen könne. Doch viele neue Akteure enttäuschten und Königsblau rutschte in den Abstiegskampf der 2. Bundesliga.

Dementsprechend lang ist die Liste der Aufgaben für den Transfer-Winter. Sportdirektor Andre Hechelmann und Karel Geraerts müssen an einigen Stellschrauben drehen, wenn sich die Saison für den FC Schalke 04 doch noch ins Positive wenden soll.

FC Schalke 04: Viele Baustellen, wenig Spielraum

Die Namen der Neuzugänge klangen vor der Saison nicht schlecht. Vor allem Baumgartl, Seguin, Schallenberg und Tempelmann entfachten große Euphorie bei den Knappen-Fans – wirklich geliefert hat jedoch kaum einer der Neuzugänge. Lediglich Keeper Marius Müller zeigte vor seiner Verletzung herausragende Leistungen.

Nach der Hinrunde lässt sich zusammenfassen: Viele Positionen sind falsch, zu dünn oder schlichtweg schlecht besetzt. Haupt-Kaderbaustellen: die Innenverteidigung, die rechte Abwehrseite, das zentrale (offensive) Mittelfeld und der Sturm. Wobei Letzteres wohl das kleinste Übel im S04-Kader darstellt.

Defensiv hat Königsblau großes Verbesserungspotenzial. Schalke stellt derzeit die zweitschlechteste Abwehr der Liga und wirkte defensiv im vielen Partien überfordert. Mit dem aktuellen Personal ist eine große Verbesserung nicht in Sicht. Mindestens ein neuer Innenverteidiger, der die Defensive auf ein neues Level heben kann und ein Rechtsverteidiger, der sowohl in einer Dreier-, als auch in einer Viererkette agieren kann, sind dringend notwendig.

Dazu bedarf es auch in der Offensive deutliches Verbesserungspotenzial. S04 schafft es zu selten, die Stürmer richtig in Szene zu setzen. Mit Kenan Karaman, Simon Terodde und Keke Topp hat man gleich drei starke Stürmer in den eigenen Reihen – die Spieler, die Bälle liefern, fehlen hingegen. Ein offensiver Mittelfeldspieler, der sowohl selbst Torgefahr ausstrahlen, als auch seine Mitspieler einsetzen kann, würde Königsblau gut zu Gesicht stehen.

Hechelmann enorm unter Druck

Die anstehende Transfer-Periode ist von großer Bedeutung. Nicht nur für den Klub, sondern auch für Schalke-Sportdirektor Hechelmann selbst. Nach einer katastrophalen Kaderplanung im Sommer muss er nun liefern. Gemeinsam mit Trainer Geraerts wird er die Geschicke leiten und den Kader umbauen.

Neben einigen Neuzugängen, die kommen sollen, werden wohl auch einige S04-Stars den Verein verlassen. Allen voran ist Sebastian Polter ein heißer Abgangskandidat. Der Angreifer ist nur noch Stürmer Nummer vier und spielt nahezu keine Rolle unter Geraerts. Ein Wechsel wäre wohl für beide Parteien die beste Lösung – aufgrund des dicken Gehaltes des 32-Jährigen kommt wohl nur eine Leihe infrage. Dennoch würde ein Polter-Abgang etwas Freiraum für Neuzugänge schaffen.

Dazu könnten auch Cedric Brunner, Timo Baumgartl, Ibrahima Cisse und Thomas Ouwejan den Verein verlassen. Baumgartl und Cisse spielen wie auch Polter keine Rolle unter Geraerts. Brunner und Ouwejan sind zu verletzungsanfällig, um eine echte Stütze zu sein. Dazu laufen beide Verträge im Sommer aus, eine Verlängerung ist nahezu ausgeschlossen. Jetzt bietet sich für den FC Schalke 04 also das letzte Mal die Möglichkeit, mit den beiden Verteidigern Geld in die klammen Kassen zu spülen.