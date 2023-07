Lange Zeit hat der FC Schalke 04 nach einem neuen Innenverteidiger gesucht. Viele verschiedene Personalien wurden in den vergangenen Tagen und Wochen gehandelt. Nun steht Königsblau kurz vor der Verpflichtung eines neuen Defensiv-Akteurs.

Dieser ist in der Bundesliga gut bekannt. Er spielte zuletzt auf Leihbasis für Union Berlin und kommt nun wohl ablösefrei von PSV Eindhoven. Der neue Innenverteidiger soll Timo Baumgartl werden. Der Deal könnte noch in dieser Woche über die Bühne – der neue Abwehrchef des FC Schalke 04 ist wohl gefunden.

FC Schalke 04: Baumgartl vor Wechsel zu S04

Es ist eine der größten Baustellen im Kader des S04: die Innenverteidigung. In den vergangenen Wochen hat man den Markt intensiv sondiert und nach einer Top-Lösung für die Defensiv-Kette gesucht. Mit Timo Baumgartl hat man diese wohl nun gefunden.

Laut mehreren Medienberichten kommt der 27-Jährige sogar ablösefrei vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven. Demnach löst Baumgartl sein Vertrag bei Eindhoven auf, um zu S04 zu kommen. Fix ist der Deal noch nicht, mit Vollzug kann jedoch in den kommenden Tagen, womöglich noch vor dem Testspiel gegen Twente Enschede, gerechnet werden.

In der vergangenen zwei Jahren war der 1,90-Meter große Innenverteidiger an Union Berlin ausgeliehen. Während er in der ersten Saison noch zum absoluten Stammpersonal zählte und einen großen Anteil daran hatte, dass der Hauptstadtklub das internationale Geschäfte erreichte, fiel er in der vergangenen Saison aufgrund einer Hodenkrebs-Erkrankung größtenteils aus.

Der gebürtige Böblinger durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des VfB Stuttgart und reifte bei den Cannstattern zum Bundesliga-Profi. Insgesamt kommt Baumgartl auf 119 Bundesliga-Einsätze. Dazu kann er auch internationale Erfahrung aus der Europa League und der Conference League vorweisen.

Leitsch-Deal vom Tisch

Der Baumgartl-Transfer bedeutet auch, dass ein anderer Spieler im Gegenzug wohl nicht zum S04 kommt. Maxim Leitsch galt als absoluter Wunschspieler von Thomas Reis und Königsblau. Leitsch und Reis kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim VfL Bochum, unter Reis wurde Leitsch Bundesliga-Profi.

Letztlich war jedoch das Gesamtpaket des Transfers zu teuer. Mainz 05 war lediglich an einem festen Verkauf interessiert und forderte mindestens drei Millionen Euro. So viel Geld konnte und wollte Blau-Weiß nicht ausgeben. So platzte der Deal nun wohl endgültig.

Stattdessen wird der neue Innenverteidiger nun wohl Baumgartl. Durch diesen Deal, bei dem man keine Ablöse zahlen muss, dürfte für andere Kader-Baustellen wie der Linksverteidiger-Position oder dem linken Flügel noch einiges an Geld zur Verfügung stehen – weitere Transfers sollen folgen. Der nächste Neuzugang wird, wohl noch in dieser Woche, jedoch Timo Baumgartl.