FC Schalke 04: Neues Gesicht im Training – seinen Namen sollten sich die Fans merken

In den vergangenen Wochen waren immer mal wieder Jugendspieler aus der Knappenschmiede bei den Profis zu Gast. In der letzten Trainingswoche des Jahres hat Karel Geraerts erneut Akteure aus der U23 hinzugezogen. Dabei könnte vor allem ein Name für den FC Schalke 04 interessant werden.

Neben Steven van der Sloot, der gegen Osnabrück(4:0) sein Kader-Debüt bei den Profis des FC Schalke 04 gefeiert hat, war auch Nelson Amadin im S04-Training. Der Angreifer durfte sich erstmals unter Geraerts beweisen.

FC Schalke 04: Trainingsgast aus der U23

Der 23-Jährige hat sich in den letzten Wochen immer mehr in den Fokus der Profis gespielt. Amadin hat in der Regionalliga-Mannschaft des S04 Fahrt aufgenommen und bisher fünf Tore in 14 Spielen erzielt. Beim jüngsten 3:0-Erfolg im Heimspiel gegen den 1. FC Düren erzielte Amadin einen Doppelpack.

Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel bezeichnete Amadin als „Unterschiedsspieler“ und schätzt neben der Schnelligkeit und des Torriechers auch eine gewisse Unberechenbarkeit beim gebürtigen Rotterdamer: „Man weiß nie, was er als nächstes macht.“

Der Niederländer wurde fußballerisch bei Sparta Rotterdam groß, ehe es über die Jungend von Feyenoord zum FC Dordrecht ging. Dort sammelte er erste Erfahrungen im Herren-Bereich. 2022 wechselte er aus den Niederlanden ans Berger Feld. Nach anfänglichen Schwierigkeiten zählt er mittlerweile zum Stammpersonal von Frimpel.

„Das zeigt, was er für Qualitäten hat“

Folgt nun der dauerhafte Schritt in den Profi-Kader des S04? „Erstmal bin ich froh, dass er bei uns im Training ist. Er bringt eine Menge Qualität in unsere Einheiten“, lobte Karel Geraerts den Offensiv-Akteur auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Greuther Fürth (Freitag, 15. Dezember, 18.30 Uhr) . „Er mag es, die Tiefe zu suchen und geht gerne ins Eins-gegen-Eins – das gefällt mir sehr“, ergänzte der Belgier.

„Es ist aber noch zu früh zu sagen, ob er Freitag dabei sein wird. Dass er aber bei uns ist, zeigt, dass er große Qualitäten besitzt“, stellte Geraerts klar. Auf den offensiven Außenbahnen hat der S04 jedoch in der Tat Bedarf. Bei passenden Trainingsleistungen könnte dann in der Rückrunde vielleicht der ein oder andere Kaderplatz herausspringen.