Einer der Hoffnungsträger der Fans für die kommende Zweitliga-Saison ist Trainer Thomas Reis. Der 49-Jährige bewies in der Rückrunde nicht nur, dass er zum FC Schalke 04 perfekt passt, sondern auch, dass er mit seinem Spielstil zur Mannschaft passt und diese entwickeln kann. Darauf hoffen die Knappen-Anhänger auch in der anstehenden Spielzeit.

Aus Sicht vieler Fans des FC Schalke 04 war Thomas Reis ein echter Glücksgriff. Er hat das Unmögliche mit einer enorm starken Rückrunde fast noch geschafft und durchweg überzeugt. Ex-S04-Star Tomasz Hajto würde trotz des guten Gefühls mit Reis gerne einen anderen Trainer am Berger Feld sehen.

FC Schalke 04: „Der wäre der Richtige für Schalke“

Thomas Reis genießt derzeit ein so großes Vertrauen auf Schalke wie schon lange kein Trainer mehr. Sowohl die Verantwortlichen, als auch die Fans und seine Mannschaft sind rundum zufrieden mit ihrem Trainer. So ist es kein Wunder, dass wohl der gesamte Verein hinter Reis steht. Der 49-Jährige kann sich somit voll auf die Aufgabe, den direkten Wiederaufstieg zu packen, konzentrieren.

Trotz der großen Zufriedenheit mit Thomas Reis sieht Ex-Profi Hajto Effezh-Coach Steffen Baumgart als passender für Schalke an. Dieser sei sein absoluter Wunschtrainer für seinen ehemaligen Verein. „Der wäre der Richtige für Schalke. Er wirkt bodenständig, trägt eine normale Mütze, kein Schickimicki, sieht aus wie ein Mann aus dem Ruhrgebiet“, erklärte der ehemalige Innenverteidiger.

„Steffen ist ein richtiger Kämpfer, kratzt und beißt an der Seitenlinie, ist total Fußball besessen. So einen Malocher-Typen braucht Schalke“, erklärte der Pole der „SportBild“. Bevor der 51-Jährige vor zwei Jahren nach Köln ging, war auch der FC Schalke 04 an ihm dran. Dies bestätigte er im März. „Mit Rouven Schröder hatte ich ein gutes Gespräch über gewisse Möglichkeiten“, so der Köln-Coach. Doch schnell sei klar gewesen, dass es ihn ins Rheinland und nicht ins Ruhrgebiet ziehen würde.

Spielte von 2000 bis 2004 auf Schalke und gewann mit Königsblau zweimal den DFB-Pokal: Tomasz Hajto. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Baumgart und Reis pflegen enge Freundschaft

Anstatt Baumgart landete sein Kumpel Thomas Reis knapp anderthalb Jahre später auf Schalke. Beide Trainer sind seit einigen Jahren gut befreundet und pflegen die Freundschaft bis heute – nur bei einem direkten Duell wird diese dann ausgeblendet. Beim S04 ist man über diese Wahl alles andere als unglücklich. Reis identifiziert sich mit Schalke zu hundert Prozent und weiß, wie die Menschen im Ruhrpott ticken. Neben seiner sportlichen Expertise sei seine Art, mit den Menschen und Spielern umzugehen, das Besondere an ihm, erklärten bereits mehrere seiner Akteure.

Werden sich in der kommenden Saison nicht gegenüber stehen: Steffen Baumgart und Thomas Reis. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

So sind derzeit sowohl die Effzeh-Fans als auch die Knappen-Anhänger mit ihrem Übungsleiter zufrieden. In der kommenden Saison werden die beiden Kumpels jedenfalls nicht aufeinander treffen. Während Baumgart mit dem 1. FC Köln die nächsten Schritte nach oben gehen möchte, heißt es für Reis und Schalke zweite Liga und Mission Wiederaufstieg.