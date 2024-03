FC Schalke 04: Knallharte Ohrfeige! Geraerts schmeißt S04-Star aus Profikader

Beim FC Schalke 04 wird es nie langweilig, auch nicht in einer Länderspielpause. Der Pottklub steckt in einer prekären Lage und kämpft weiterhin um den Klassenerhalt. In den verbleibenden acht Saisonspielen geht es für Königsblau nur um die Rettung.

Dafür tut Karel Geraerts alles. Der Belgier möchte das Horror-Szenario unbedingt verhindern und greift nun sogar zu einer drastischen Maßnahme. Der Trainer des FC Schalke 04 schmeißt Sommer-Neuzugang Timo Baumgartl aus dem Profikader.

FC Schalke 04: Baumgartl kein Teil des Profikaders mehr

Baumgartl ist seit Wochen außen vor, stand zuletzt dreimal nicht im Kader. Und doch kommt diese Maßnahme durchaus überraschend. Geraerts teilte Baumgartl bereits mit, dass er ab sofort dem Kader der U23 von Jakob Fimpel angehören werden. Dies gilt für den Rest der Saison.

„Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Timo künftig Teil der U23 ist, da ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin. In den vergangenen Wochen habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden, wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen wird“, so der Cheftrainer.

++ FC Schalke 04: Leihgabe dreht extrem auf – S04 schaut genau hin ++

Damit sorgt Geraerts für einen dicken Paukenschlag am Berger Feld. Mit diesem Schritt wird er auch andere Profis warnen wollen. Denn zuletzt hat kaum ein Akteur überzeugt. Mit der Degradierung Baumgartls zeigt er: Für den Klassenerhalt greife ich auch zu knallharten Maßnahmen.

Baumgartl-Aus im Sommer besiegelt?

Mit dem Rausschmiss Baumgartl dürfte wohl aus dessen Abgang im Sommer feststehen. Seit Wochen heißt es, dass er weit oben auf der Streichliste von Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots stehen soll. Mit der Degradierung dürfte es für Baumgartl beim S04 wohl endgültig Schluss sein.

Weitere News:

So endet das Kapitel Königsblau für Baumgartl nach nur 12 Monaten wohl wieder. Der Innenverteidiger kam vor der Saison ablösefrei von der PSV Eindhoven nach Gelsenkirchen. Damals wurde er als Königstransfer gefeiert. In den knapp acht Monaten hat sich der 28-Jährige allerdings zum totalen Flop entwickelt.